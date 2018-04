“Papá vos me tenes que aceptar, soy tu hija no ya tu hijo”

Tiziana, nombre con el que eligió llamarse, es una niña salteña de 10 años que decidió cambiar de identidad, la primera en hacerlo en Salta. Nació como varón pero nunca se sintió como tal y desde los 8 comenzó a manifestarles a los padres su deseo de convertirse en mujer.

Su mamá, Gabriela Pucheta, contó a Canal 11 que muy suelta de cuerpo un día se acercó a ellos y les dijo “yo tengo un sueño y en ese sueño soy una nena y yo quiero ser nena, quiero tener un nombre de nena, quiero tener el pelo largo. Más adelante ser toda una mujer.”

La mujer no se mostró sorprendida dado que desde hacía tiempo comenzó a notar que su hijo prefería juguetes de nenas a una pelota y forrar los cuadernos de la escuela con corazones y ositos. “Al principio se sentía un poco frustrado, después ya tomó las riendas de su vida y yo respeté todos sus tiempos. Lo que la tenía a mal llevar era su pelo porque lo tenía en ese entonces cortito. Ahora que lo tiene un poco largo está feliz,” dijo.

En un comienzo fue su esposo y madre de la nena quien no recibió bien la noticia. “De pasar de una negativa, el día en que ella le dijo ‘papá vos me tenes que aceptar como soy, soy tu hija, no ya tu hijo’, ahí el cambió al 100%, un giro total, se transformó a la par mía en el mayor activista por los derechos de su hija,” detalló Gabriela.

Su transformación resultó un poco difícil para la escuela a la que asiste, no por sus compañeros sino más bien a nivel institucional. “Les costó muchísimo, se tuvo que hacer muchos pasos para que la puedan inscribir con su nombre de elección, recién este año se pudo,” indicó.

El proceso pudo terminarse gracias a la intervención del abogado del niño, una figura legal establecida por ley, quien intervino por ellos ante el Registro Civil. “A los 3 días nos llamaron para decirnos que tenían la partida de nacimiento nueva. No fue nada engorroso. Cuando se la entregaron, repartía abrazos por todos lados, era la niña más feliz del mundo en ese momento,” recordó.

Finalmente, la mujer hizo hincapié en la existencia de la transexualidad en la infancia, pese a que se pretenda invisibilizarla. “Hay niños y niñas que se sienten no con el género asignado al nacer, ellos sienten otra cosa y hay que respetarlos, hay que dejarlos que sean felices, plenos. Estoy muy orgullosa porque a pesar de su corta edad, está rompiendo estructuras y abriendo un montón de puertas no solamente para ella, sino para los niños que vienen después,” concluyó.