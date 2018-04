Tarifazo: Para Grande, hay que destinar el 20 o 30% del sueldo a pagar servicios

Tras el fracaso de la sesión especial para tratar los aumentos de tarifas que impulsa el Gobierno, Martín Grande, diputado nacional de Cambiemos, uno de los salteños que no se presentó en el recinto para evitar dar quórum a la oposición, en diálogo con InformateSalta, consideró una irresponsabilidad debatir cinco proyectos de ley para modificar las tarifas sobre tablas y agregó que es necesario discutir el tema en comisión para buscar un acuerdo.

Sobre los dichos de su par, Sergio Leavy, quien lo acusó de no defender los intereses de los salteños, manifestó que votar el proyecto que defendía la oposición significaba fundir el país en 24 horas. “Hay que ser serios, no hay que hacer un show, no podemos ser irresponsables, para salvarnos todos hay que hacer un gran esfuerzo, sobre todo la clase media”, manifestó.



Por otro lado, realizó una defensa a ultranza de su coterráneo Alfredo Olmedo tras asegurar que es meticulosamente obediente del reglamento. “Estuvo sentado en su banca hasta que se cumplió el tiempo reglamentario y se levantó porque pasaron más de los 15 minutos de tolerancia que tenía que haber”, sostuvo.

Además insistió en que hay que poner las tarifas al nivel que corresponde, hecho que reconoció representará un enorme sufrimiento. “La gente se tiene que dar cuenta que otra vez hay que destinar el 20 o 30% de los sueldos a pagar tarifas”, expresó.

Por último, se refirió al costo político de la decisión de no asistir al Congreso y manifestó que no se trata de dar quórum para conseguir votos fáciles en Salta. “Yo actúo en base a mi inteligencia, mi forma de ser, a como fui criado y con hombría de bien, no hay intereses mezquinos de por medio. Hay que construir algo serio y para el futuro”, finalizó.