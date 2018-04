Muratore: "No tenemos un mango, pero Juventud no se vende"

El presidente del Centro Juventud Antoniana, José "Pepe" Muratore pidió "que dejen de mentir, la Lerma no se va a vender”. Trabajan en un proyecto de canchas de fútbol sintético.

El presidente de Juventud Antoniana, José Muratore, aseguró que el Fray Honorato Pistoia "no se va a vender nunca", y anticipó el proyecto en el que están trabajando para la "construcción de canchas de fútbol 5 sintético".

"Que dejen de mentirle a la gente, la Lerma no se va a vender nunca. Para venderla, permutarla o hacer algo, hay que tener la aprobación de la Asamblea de socios", enfatizó Muratore en diálogo con Nuevo Diario.

Seguidamente, el titular del "Santo" aclaró: "Eso que dicen, totalmente ajeno a la realidad, es un invento de los Socios Protectores, que lo usaron como 'caballito de batalla'. Están haciendo campaña de desprestigio".











Tras esto, Muratore anunció: "Hay un proyecto mucho más serio sin vender la Lerma, y es que estamos pensando en armar seis canchas de fútbol 5 sintéticas para que haya un ingreso. Porque en Juventud lo que tenemos que generar son ingresos, no hay un mango. Mañana se te marcha el Gobierno con los $180 mil pesos que nos dan, ¿y Juventud de dónde va a recaudar?".

Para finalizar, el presidente antoniano repitió: "La Lerma no se vende, nunca se nos cruzó por la cabeza. Lo que íbamos a hacer y era lo mejor para Juventud, porque no estoy arrepentido de haberlo pensado, era la permuta. Nos daban (desde el Gobierno) una cancha para 16 mil personas, una cancha para las inferiores, para el hockey femenino; nos daban un complejo de 10 hectáreas. Nos entregaban eso, llave en mano, y nosotros entregábamos la Lerma; todo eso se iba a hacer previo a una Asamblea. Pero no se dio".

"Los Santitos" no es de Juventud

Juventud Antoniana anunció ayer la creación de su nueva escuela oficial de fútbol infantil, que estará a cargo del ex jugador antoniano Ricardo Gómez.

La misma comenzará a funcionar desde el próximo 7 de mayo en el Fray Honorato Pistoia, y contará con gabinetes de Psicopedagogía, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia.

Lo llamativo es que la flamante Escuelita funcionaría en paralelo a la escuela vigente de fútbol infantil “Los Santitos”, conducida por Hugo Rivero.

Al respecto, el presidente Muratore aclaró en Nuevo Diario: “La escuela de Rivero no es de Juventud, usa el nombre de “Los Santitos” pero es particular, es una escuela privada. Todo lo que hace Rivero es de Rivero. Ante esta situación hemos decidido armar la escuelita del club, con la seriedad que tiene que tener”, remarcó Muratore.

“Él (por Rivero) puede seguir, lo único que le daba al club son $3 mil pesos como donación mensual. El tema es que ‘Santitos’ pueden ser cualquiera, pero queremos que los chicos de la escuela de fútbol de Juventud tengan pertenencia, que sientan la camiseta y que desde chiquitos se formen dentro del club”, concluyó el presidente “Santo”.