"Si le pego a Messi, no puedo volver a Argentina"

Este sábado se disputará la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla y entre los protagonistas argentinos de dicho duelo se encuentra el defensor Gabriel Mercado, quien sabe que anular a la Pulga será una de las claves para que el equipo andaluz se quede con el título.

Palpitando el partido, en diálogo con el diario As, aseguró que "si le pego no puedo volver a Argentina. A Messi no se lo puede parar ni con faltas, le das y sigue queriendo jugar al fútbol. Es eso, el fútbol, siempre quiere hacer el gol y lastimar la portería rival".

Además, sobre su compañero de la Selección argentina agregó que "es el mejor sin discusión. Aparece por cualquier lugar del campo, mete goles, asiste... Ahí va haber mucho trabajo defensivo, tenemos que estar perfectos, pero tenemos el sueño de un título y eso no nos lo quita nadie".