La imagen de Macri, igual de mala que la de Cristina

Según una encuesta del politólogo y consultor Gustavo Córdoba, el 59,7% de los argentinos tiene una expectativa negativa sobre el futuro de la economía en el país y el 40,4% considera que estará mejor. Es el peor registro de una serie que comienza en agosto de 2016 y que hasta ahora tenía a marzo de 2018 como el pico “mala onda”: 58,5%.



Esta situación impacta en la imagen del presidente Mauricio Macri y los principales dirigentes políticos del país.

Los datos forman parte de una encuesta realizada por Gustavo Córdoba & Asociados en todo el país en el mes de abril. Según publica el sitio ENREDACCIÓN, que conversó con Córdoba, en los argentinos "hay pesimismo en la marcha de la economía por parte de la sociedad y está impactando a toda la clase política porque cae Cristina (Fernández de Kirchner) y cae (Mauricio) Macri. Lo mismo sucede con otros dirigentes. No tiene un parangón, una situación comparativa con la crisis de 2001, porque no hay una crítica al sistema democrático, sino a una parte, que es la representación. No está pidiendo “que se vayan todos”. Probablemente, si tuviera que modificar algo, le daría un reproche a toda la clase dirigente.

Este escenario, según Córdoba, se explicaría en que el gobierno nacional actúa con “su mercado de votantes”, partiendo de la idea de tener un cliente cautivo. Pero ahora hay una deuda con sus propios votantes que se traduce en la pérdida de capital simbólico y que impacta electoralmente. El presidente Macri conserva el caudal electoral de la primera vuelta y ha perdido los sectores que le permitieron ganar en segunda. Ese es el votante que siente que el gobierno no está haciendo lo que hay que hacer. Un ejemplo es lo que sucedió hoy (por ayer) con la sesión por las tarifas, donde el gobierno volteó el quórum, haciendo lo mismo que hacía el kirchnerismo. Entonces, se borraron las fronteras de lo que hace uno y otro.

Imagen de Macri



Es referencia a Cristina, que posee casi idénticos niveles de imagen que el presidente, el consultor dijo que es quien representa el rol de opositor para ese sector. "Cristina representa el fenómeno inverso con la misma intensidad negativa. Cristina es la principal dirigente opositora. Sin embargo, en los dos (Macri y Cristina) el valor predominante es “Muy Malo” y representan a un núcleo irreductible de alrededor de un tercio. Luego hay un 40% que no tiene a nadie que lo represente, no hay representación de expectativas en ninguno de ellos, entonces este grupo es de los huérfanos políticos".





Imagen de Cristina

Las razones de la caída

La imagen de Macri no para de caer, y esto se explicaría en que "se generaron muchas expectativas, se puede decir que hubo una sobre-generación de expectativa y eso explica esta caída. La inflación no ha bajado, la marcha de la economía hace aumentar el pesimismo… En el balance, la gente no es optimista ni nada parecido. Macri, entonces, volvió a la situación previa de las elecciones en términos de imagen. Estamos viendo una desilusión respecto de ese escenario.

Expectativas a futuro

En términos del 2019, "estamos viendo que el peronismo puede salir segundo, no se sabe con qué candidato, pero está claro que el PJ K no va a votar a Macri. Y lo mismo piensa el kirchnerismo, que si con Cristina -que puede aspirar a una elección de 25 / 30 puntos- sale segundo puede recibir el voto peronista no K en una segunda vuelta. Sin embargo, con las imágenes actuales de los principales dirigentes nadie tiene garantizando el escenario de las elecciones. La economía marca un rumbo y una obligación, pero la clave es que tanto el oficialismo como la oposición deben analizar cómo construir el partido del ballotage, cómo lograr consensos y construir frente político para ganar en una segunda vuelta".