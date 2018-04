Comienza el juicio a Gaspar Cinco: cronología de un doble asesinato

Hoy, a partir de las 9 horas, en la Sala II del Tribunal de Juicio, se llevará a cabo la primera audiencia de debate seguida contra el periodista Franco Gaspar Cinco, imputado por el homicidio de su novia Alejandra Párraga, y del hijo de ella, Amir, ocurrido el pasado 5 de junio.

Ese día los vecinos de la cuadra de Gorriti al 800 se conmocionaban tras conocer que en el lapso de una hora, la joven mamá, de 26 años, y su pequeño hijo, de solo 2, habían perdido la vida en circunstancias poco claras. La autopsia luego determinó que habían sido envenenados con “cianuro de potasio”, que ingirieron por sugerencia del periodista y novio de la joven Franco Gaspar Cinco, quien les dijo que se trataba de agua bendita. Fue arrestado en el mismo velorio.

Sin embargo, pocos sabían el motivo del hecho, hasta que se conoció el testimonio de un ex compañero del acusado, quien señaló en exclusiva a InformateSalta que desde hace tiempo Gaspar Cinco quería eliminar al hijo de su pareja porque “entorpecía la relación” e incluso llegó a ofrecerle dinero para que cumpliera su macabro ideal, que luego llevó a cabo por mano propia, sin sospechar que su pareja tendría el mismo final.

No obstante, en sus planes, no estaba que Alejandra bebiera de la botella. “Como el chico no lo quería recibir, la madre como muestra le dijo ‘así se toma’, tomó ella, y fue fulminante”, contó Alejandro, su papá, quien volverá a verse cara a cara con el asesino de su hija y su nieto. “Nos estamos preparando espiritual y psicológicamente para enfrentar a este monstruo. Vivimos una situación de mucho dolor, él nos destrozó la vida, es un asesino, maldito, psicópata y cobarde”, dijo a nuestro medio.

En tanto, Mercedes Martínez, mamá y abuela de las víctimas, pidió a Dios fuerzas para seguir adelante. “Este dolor es muy feo, no se lo desearía a nadie, me han quitado la vida de mi hija, yo no pude despedirme de ella”, dijo, a la vez que apuntó contra Gaspar Cinco. “Él sabía en todo momento, planeó todo, y ahora va a ir a juicio como cualquier otra persona, y eso un poco nos tranquiliza dentro del dolor”, sostuvo.

De las entrevistas y otros test a los que fue sometido Gaspar Cinco, se desprendió que presentaba una personalidad psicopática con rasgos narcisistas. Además lo describieron como mendaz, manipulador e insensible. “Carece de empatía hacia los demás y saca provecho para su propias metas”, dijeron en las conclusiones de la pericia.

El fiscal Ramiro Ramos Ossorio, por su parte, agregó que Gaspar averiguó cómo conseguir el veneno, su empleo y consecuencias, y después de cometer el despiadado hecho, y mientras la familia de Alejandra y Amir buscaban asistirlos médicamente, quiso entrar de nuevo en la casa para borrar rastros pero su cuñado advirtió algo raro y no lo dejó pasar. “Su hermana guardó la botella donde estaba la prueba fundamental”, contó.

Fiscal Ramiro Ramos Ossorio

Tras vivir meses en la Alcaidía Judicial, Franco Gaspar Cinco, fue trasladado en los últimos días de agosto al penal de Villa Las Rosas, luego que se ampliara la imputación por el delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio del menor ya que en mayo de 2017 en ocasión de un paseo al dique Cabra Corral había intentado tirarlo de un barranco. El imputado pasa sus días en soledad, no tiene contacto con otros presos, y maneja un gran volumen de libros espirituales.

Según está previsto, el juicio se extenderá hasta el viernes 4 de mayo.

El recuerdo de Alejandra

Los compañeros de la Facultad de Salud de la Universidad Nacional de Salta de Alejandra Párraga la recordaron como una chica que siempre estaba feliz, y que para ella Amir, su pequeño hijo de dos años, era la luz de su vida. “Fue una buena persona, siempre la vamos a recordar, siempre va a estar en nuestro corazón”, expresaron.