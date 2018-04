Alumno salteño robó $3 mil a una docente y lo ocultó en la mochila del baño

El incidente, ocurrido el lunes tras el acto escolar por el festejo de la fundación de Salta, fue denunciado por la madre del menor, quien reside en barrio La Lonja. La mujer acusó a las autoridades de la escuela, ubicada en Atocha, de haber ocultado todo y dijo que su hijo pudo haber sido víctima de un abuso.



La denuncia, a la que InformateSalta tuvo acceso, fue caratulada como posible delito sexual, sin embargo, en el contenido de la misma surgen detalles de otro hecho que llamó la atención de los policías de la comisaría 102, de barrio La Lonja.



La madre explicó, a partir del relato de su hijo, de 12 años, que al término del acto escolar, la maestra de lengua impidió que se fueran a casa, pues faltaba un fajo de dinero de su bolso, por lo que comenzó una pesquisa por saber qué pasó con la plata de la docente.



En seguida, según dijo la madre, los compañeros, de sexto grado, señalaron a su hijo como el supuesto autor del robo e incluso le dijeron que si entregaba el dinero podría recibir una recompensa de 500 pesos, pero el menor se negó a acceder a ese supuesto trato.



Luego de varias idas y venidas, la madre reconoció que su hijo condujo a un ordenanza hasta el sector de baños, y desde detrás de la mochila de carga de agua de un inodoro, sacó el fajo de dinero, el cual hizo entrega al empleado de la escuela.



Posteriormente, y no convencido de que era lo único que supuestamente se había robado el menor, el ordenanza le habría bajado los pantalones para revisarlo, tras lo cual lo volvieron a llevar al grado, mientras el director de la escuela pidió que todo quede bajo reserva y no radicó la denuncia ni avisó a los padres del menor.



La madre, en una ampliación de denuncia, en tanto, explicó que al volver a hablar con su hijo, éste le contó que el dinero se le había caído a la docente, por lo que lo alzó e intentó devolverlo, pero la maestra no lo escuchó, así que fue y lo escondió.



La denuncia generó ya varias quejas y rumores de todo tipo dentro de la escuela, pues muchos apuntan al menor como el ladrón, pero llama la atención a la vez que las autoridades no hayan informado a los padres, como así tampoco dieron aviso a la policía del robo.