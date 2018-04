Gays, utilidad del ano, HIV y Rocío Marengo en una entrevista de Jey Mammon a Olmedo

La discusión en el Congreso por el tema tarifas fue de alguna manera el disparador para que Somos muchos, el ciclo que conduce Jey Mammon junto a Calu Bonfante y Nico Occhiatopor la Rock & Pop, buscara la palabra del diputado Alfredo Olmedo.



Sin embargo, la charla sobre el debate en el palacio legislativo apenas abarcó unos pocos minutos de la charla, que rápidamente derivó hacia un fuerte debate entre ambos por la homosexualidad. A continuación, el tenso diálogo.



Jey Mammon: "¿Es verdad que vos dijiste que la homosexualidad es una desviación de lo que creó Dios?, ¿esa es una frase textual tuya o no?"

Alfredo Olmedo: "No, no dije eso. Yo dije que durante la homosexualidad es una opción de vida. Yo estaba de acuerdo con la unión civil, no con el matrimonio igualitario que le da la posibilidad de adoptar un niño. Con eso sigo sin estar de acuerdo pero respeto la ley.

J.M: "Tengo la mente cerrada y la cola también, que no les quepe ninguna duda y les quede clarito, ¿verdadero o falso?"



A.O: Verdadero, se lo dije a Lanata en un programa en Canal 26.



J.M: O sea que para vos tener la cola abierta o cerrada sí define la sexualidad de una persona, ¿o no?



A.O: Para mí sí.



J.M: Sabías que hay hombres héteros que exploran el ano?



A.O: Y, por ahí les gusta, a mí no.



J.M: A vos no te gusta, pero te cuento que el ano es un lugar de placer para el hombre, sea hétero o gay, cada uno elige si le gusta o no, pero no te define como gay, eso te lo quería decir. Quiero saber qué opinás al respecto de eso.



A.O: Sé respetar, lo natural es que el ano es para otra cosa.



J.M: ¿Para qué es el ano Alfredo?



A.O: Bueno, uno en una condición natural llega a hacer cosas naturales y por ahí sale.



J.M: El pene también, el pene sirve para orinar.



A.O: Yo quiero ser prudente. A ver, para que le quede claro yo tengo parientes homosexuales, y yo los respeto.



JM: Sí, yo tengo parientes heteros también, y claro que los respeto, pero más allá de su condición.



A.O: Pero te cuento algo, y mis máximos colaboradores son homosexuales, y trabajan mejor que muchas personas.



J.M: ¿Pero qué, porque son gays trabajan mejor?



A.O: No, por ser buenas personas.



J.M: ¿Usted se asume como un fiestero o es algo que se sacó fuera de contexto?



A.O: No, eso no lo dije yo.



J.M: ¿Marengo fue pareja suya?



A.O: Lo que pasó entre Rocío y yo es solo nuestro.



J.M: O sea que usted no dijo me la imagino como mi primera dama.



A.O: Sí, lo dije. A ver, tengo una relación excelente con toda la familia Marengo. Yo lo dije públicamente, Rocío es una mujer maravillosa.



J.M: Alfredo Olmedo, diputado, intentaba explicar su proyecto de regular a las peluquerías y establecer el secreto profesional para la actividad. Puede parecer un chiste, Dios no lo quiera, pero cuando vaya a una peluquería y se contagie de Sida se va acordar de mí.



A.O: Es verdadero, pero se lo voy a explicar. El secreto profesional es por ejemplo si una mujer se hace una extensión o algo por el estilo, que el peluquero no puede decir tal mujer se hizo tal cosa.



J.M: ¿Yo me puedo contagiar de HIV yendo a le peluquería?



A.O: Lamentablemente sí, si no se toma la prudencia de tener la higiene como corresponda, sobre todo en las navajas.



J.M: ¿Cuál es la mejor manera de prevenir el HIV Alfredo?



A.O: Con educación.



J.M: ¿Y esa educación qué implica?



A.O: Ya hoy está en todos lados, no sólo en las relaciones sexuales, sino también quizás pase con eso de una navaja o el pinchazo de una aguja.



J.M: ¿Y el uso del preservativo?



A.O: Por supuesto que sí.



J.M: Es el primero, ¿o no?



A.O: Lógico, es el primero, y tienen que dar Educación Sexual en las escuelas.



J.M: Néstor Kirchner fomentó la homosexualidad en las escuelas, ¿verdadero o falso?



A.O: Sí, verdadero. Fomentó eso, fomentó el alcohol y las drogas.



J.M: Fomentar la homosexualidad, el alcohol y las drogas es ponerlo todo en un mismo lugar, ¿o yo estoy mal?



A.O: Usted busque los diez pensamientos de la escuela de Frankfurt y ahí dice un montón de reglas que Néstor Kirchner las cumplió a la perfección. Quebrar con las Iglesias…



J.M: El alcohol y las drogas están a la misma altura que el ser homosexual para usted.



A.O: No, son distintas cosas que llevó adelante el gobierno anterior…



J.M: ¿Llevó adelante la homosexualidad?

AO: A ver, Néstor Kirchner el único día que fue a trabajar al Congreso de la Nación como diputado fue para votar el matrimonio igualitario.



J.M: ¿Usted como votó ahí?



A.O: En contra, y lo respeto como ya le dije a usted, hecha la ley hay que respetarla.



J.M: ¿Para usted ser gay cómo lo calificaría?



A.O: Para mí es una opción de vida que tiene la persona.



J.M: ¿Y fomentar esa opción de vida es algo malo?



A.O: Yo no soy quien para juzgar a una persona que toma una decisión.



J.M: Pero fomentar la homosexualidad es algo bueno, es algo malo o qué es?



A.O: Bueno, yo tengo los pensamientos muy metidos de la religión, yo soy cristiano-evangélico, y los diez mandamientos son muy claros y la Biblia es muy clara.



J.M: Yo que soy catequista quiero decirle que ninguno de los diez mandamientos habla de ser gay, pero más allá de la religión jueguesela y dígalo, ¿para usted ser gay qué es?



A.O: A ver, quiero responderle algo de todo corazón, no me molesta ninguna persona de condición gay. Al contrario, la respeto mucho más de lo que quizás se respetan entre ellos mismos. Muchas veces entre ellos mismos.



J.M: Mire, yo no sé si sabe que yo soy gay..



A.O: Y hace media hora que estoy hablando con usted.



J.M: ¿Y eso qué tiene que ver?



A.O: Que mire cómo lo respeto.



JM: Y por qué no me va a respetar? Yo la verdad no lo entiendo Olmedo, disculpeme.



A.O: No, no me corra por el otro lado.



J.M: No, no se entiende, le estoy haciendo una pregunta hace cinco minutos que no me la puede contestar. Y de verdad, yo le respeto su postura, pero juéguesela.



A.O: Me juego, soy bien hombre.



J.M: Yo también soy bien hombre y soy bien puto.



AO: Bueno, y lo felicito.



J.M: Yo también lo felicito a usted.



A.O: Bueno, estamos de acuerdo.



J.M: No, la verdad que no estamos de acuerdo. Lo que está bueno es que los que lo votaron sepan a quién votaron, y los que van a volver a votar sepan a quién van a votar.



A.O: La tienen clara mi posición.



J.M: Y, usted no la tuvo muy clara durante la charla, al final con pinzas se la hemos sacado. La verdad que dice que es bien hombre porque es heterosexual. A mí me duele no sólo como gay, como persona, me duele que alguien que nos representa me diga a mí que es hombre porque es heterosexual, porque me está diciendo a mí que no soy hombre, o yo estoy sacando una conclusión equivocada?



A.O: Yo le pongo un ejemplo, ustedes hacen la marcha del orgullo gay



J.M: No, pero van héteros también a la marcha, usted está invitado.



A.O: Usted me llamó para hacer el reportaje, déjeme que yo opine. Como usted se siente orgulloso de ser gay yo me siento orgulloso de ser hétero.



J.M: Le voy a explicar qué es el orgullo gay. El orgullo gay no es estar orgullo de ser gay sino estar orgulloso de ser uno mismo, como usted también está orgulloso de usted mismo. Yo no estoy orgulloso de ser gay, yo estoy orgulloso de hacerme cargo de mi vida y de mi identidad. Porque un hetero no tiene que estar orgulloso de ser hetero y un gay no tiene que estar orgulloso de ser gay, yo estoy orgulloso de hacerme cargo y soy bien hombre y soy bien puto. Usted cuando me dice que es hombre porque es heterosexual a mí me lastima, me duele, no sé si usted lo puede llegar a comprender.



A.O: A ver, lo comprendo, porque yo no hiero a nadie. No estoy en contra de los gays ni nada por el estilo, tengo familiares directos.



J.M: Sí, es lo mismo que decir tengo amigos judíos. Usted dijo que eran inteligentes, buenas personas, como si fuera un valor agregado.Yo no siento orgullo de ser gay porque no me hace mejor,



A.O: A usted lo hace mejor ser buena persona, eso está indiscutido. Sabe lo bien que me sentí cuando me dijeron que quería un reportaje mío, me sentí halagado.



J.M: Quiero decirle que para mí es un honor tener esta charla porque está bueno escucharnos y es más, me gustaría que fuera la primera de varias charlas, ¿puede ser?



A.O: No tengo ningún problema.



J.M: Y si me quiere invitar al piso yo voy al piso y nos planteamos mano a mano todo, no hay que esconder nada.