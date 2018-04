Juicio a Gaspar Cinco: “Estábamos esperando este momento. Sí o sí queremos que se haga justicia”

Mercedes Párraga, en diálogo con Multivisión TV, se mostró expectante y conmovida por el inicio del juicio por la muerte de su hermana Alejandra y su sobrino Amir, ya que afloraron los terribles recuerdos de ese día.

“Estábamos esperando este momento. Sí o sí queremos que se haga justicia por lo que paso. Ahora es como volver a revivir y pensar de nuevo todo lo que paso aquel 5 de Junio. Estamos nerviosos, ansiosos por ver la condena que se le aplica a este tipo” manifestó.

La joven contó que son 6 hermanas y 5 nietos y que son una familia muy unida, hoy más que nunca.

“Somos una familia muy unida. Los nietos y mis sobrinos son todos varoncitos. Amir era el bebito de la casa y era el más mimado, porque siempre estuvo en la casa, mis papás prácticamente lo criaron y era como su hijo también. Entonces es un dolor profundo que llevamos día a día toda la familia, y tratando de luchar y conseguir fortaleza para continuar” añadió la joven.





El día del homicidio

Mercedes relató que el día del homicidio su hermana mayor le avisó que estaba yendo al hospital San Bernardo y que le pidió ayuda. Recuerda que salió sin pensarlo y como estaba. No podía creer que el día anterior habían estado juntos festejando el cumpleaños de su papá. Cuando llegó a la vivienda familiar, recuerda que estaba Gaspar Cinco allí.

“Nunca nos esperábamos esto, fue algo tan rápido, tan repentino. El día anterior estábamos festejando el cumpleaños de mi papá y el lunes a la tarde recibo el llamado, diciendo de mi hermana mayor, que me decía que vaya, que la acompañe al hospital, estaba desesperada” contó.

Además le decía que no sabía dónde habían llevado a Amir. “Fueron momentos muy duros, enterarme primero de que mi hermana falleció y a los pocos minutos el bebé" continúo Mercedes, ya que ella estaba en el Hospital San Bernardo con Alejandra y la otra parte de la familia en el Santa Clara de Asís con Amir.

Gaspar Cinco estaba en el San Bernardo

Mercedes relató que advertida por su hermana, llegó al San Bernardo, cuando ingresó a la guardia su hermana le dijo que Alejandra había fallecido. Recuerda la frialdad con la que actuó Gaspar Cinco.

“Yo llegue al San Bernardo mi hermana me abrazó y me dijo que la Ale había fallecido y él estaba ahí, en la guardia. Su actitud fue fría, estaba alejado, nosotras estábamos llorando, conmovidas por todo esto y a él si lo recuerdo que estaba lejos, se agarraba la cabeza y nada más, nunca se nos acercó nunca lo ví. Estaba atrás de nosotras, sentado sobre un pilar ahí, del hospital y agarrándose la cabeza y no sé, muy distante. Después vinieron las policías, lo iban a llevar, y yo me acerque a él, porque no sabía, en ese momento creía que fue la famosa agua bendita, entonces le dije ¿qué paso Franco, que te dijeron? Y me dice “no, que me van a llevar a buscar el agua que me van a llevar a la Catedral”.

Recordó que Gaspar Cinco, le dijo - te cuento una confidencia, yo le dí agua bendita a tu hermana porque el bebé estaba molesto - "De haber sabido en ese momento, lo mataba, no sé, lo agarraba, hacía algo, reaccionaba de otra forma. Es tan doloroso”.