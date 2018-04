“Vos mataste a mi hijo”, le dijo Alejandra a Gaspar Cinco antes de desvanecerse

Hoy, a las 9:30 una de las puertas laterales de la Sala de Grandes Juicios se abrió, seis policías del GEOPS ingresaron a Franco Gaspar Cinco, acusado de matar con cianuro a su novia Alejandra y al hijo de ella, Amir el cinco de junio del 2017. Inexpresivo, nunca fijó la mirada a las cámaras que le sacaron decenas de fotos por algunos minutos. La fiscalía asegura que premeditó el homicidio.

Frente a familiares y medios relataron la cronología de los hechos, Gaspar llegó a la casa de las víctimas el cinco de junio alrededor de las 16. Le dio a su novia una botella plástica violeta con un líquido que le dijo era agua bendita, pero en realidad se trataba de cianuro de potasio.

El niño pegó un grito desgarrador y comenzó a desvanecerse ni bien tomó contacto con el líquido, no podía respirar. Alejandra lo alzó y salió corriendo al comedor de la casa, llamaba a gritos a su papá para que la ayude. “Salí corriendo, Amir se estaba desvaneciendo, no lo podía reanimar, el chico se me iba y le pedí a Franco que llame al 911”, declaró Alejandro Parraga padre y abuelo de la víctima.





Al ver que el niño no volvía en sí lo subió a su auto y salió para el hospital. Alejandra corrió detrás del auto y Gaspar la siguió, pero en la esquina comenzó a desvanecerse. “Vos mataste a mi hijo”, le dijo, esto fue lo que le contó el propio Gaspar a un amigo a través de un chat, describió que ella comenzó a convulsionar y a emanar saliva. Allí los vecinos intervinieron. Madre e hijo murieron casi a la misma hora, Amir a las 17:20 y Alejandra a las 17:43.

Gaspar según las profesionales tiene una personalidad psicopática, habla con coherencia, pero es insensible, no genera empatía, es manipulador, no puede establecer relaciones a largo plazo, utiliza armas de seducción y no representa un peligro para la sociedad. Dentro de la sala nunca miró al padre de Alejandra, por si al resto de la familia y asistentes.

Establecieron que el 25 de mayo, a tan solo cuatro días de haber conocido al pequeño Amir, intentó matarlo durante un paseo en el Dique. Lo quiso tirar por un barranco y le contó a un amigo que “todo salió para el orto, se quedó enganchado y no se ahogó. Amo a la mina pero no banco al pendejo”.





Las amigas de ella declararon que Alejandra le dijo dos veces que Amir siempre sería su prioridad, algo que nunca aceptó a tal punto de que los mató. “Me tiene las pelotas llenas con que quiere darle una mejor vida, que lo tire”, fue otra de las cosas que le dijo a este testigo de identidad reservada. El odio que sentía hacia el niño era evidente.

Otra de las cosas que quedó acreditada fue la planificación del hecho. Gaspar primero intentó que Alejandra opte por dejar a su hijo al cuidado de sus padres, a lo que ella se negó rotundamente pidiéndole que “vayan despacio” con la relación.

Después quiso contratar un sicario y estuvo dispuesto a pagar hasta 20.000 pesos por el trabajo, pero todos a los que recurrió se negaron y lo trataron de loco. Intentó comprar un arma, pero al ver las dificultades abandonó esa posibilidad, “voy a ir por veneno nomas”, le dijo al amigo.





Utilizó a una profesional de la Universidad Nacional de Salta para conocer acerca de venenos para ratas, entre bromas le dijo que quería “matar a una rata de dos patas”, pero la mujer nunca pensó que se trataba de una persona. Consiguió el potasio de cianuro luego de leer sus características y efectos, finalmente buscó armar una dosis letal y llevó adelante su plan.

En la sala dijeron que Alejandra murió por una hemorragia en los pulmones luego de tomar contacto con el veneno mientras intentaba reanimar a su hijo. El efecto en el niño fue fulminante por lo bebió. Las audiencias se extenderán hasta el 4 de mayo.