Reconocen que el mercado San Miguel es utilizado como ‘aguantadero’

Tras los allanamientos realizados en la madrugada del día ayer en el Mercado San Miguel, Sebastián Vidal, integrante del directorio, en diálogo con InformateSalta, aseguró que no es la primera vez que se realizan este tipo de operativos que tienen como objetivo desbaratar el negocio de reducidores, mecheras y carteristas.

En ese marco, manifestó que si bien la mayoría de los ilícitos suceden en las adyacencias, algunos ingresan al mercado para vender, sacarse las cosas de encima, cambiarse de ropa o intentar distraer a la policía o a la gente cuando los están persiguiendo. “No es tampoco cotidiano, sucede, no lo negamos de ninguna manera, pero no se da en el día a día en el mercado”, sostuvo.

Con respecto a las medidas de seguridad, explicó que realizan controles permanentemente, tienen personal de seguridad, constan con más de 17 cámaras y se mejoró la iluminación. “Hay tareas específicas que no la podemos hacer nosotros porque no está en nuestra facultad, como administración no tenemos poder de policía”, expresó.

Vidal remarcó que si bien "no es una buena noticia que allanen porque encontraron cosas robadas", los hechos ilícitos no son exclusividad del Mercado, ya que también suceden en las peatonales, la plaza 9 de julio, y otros grandes centros comerciales que hay en la ciudad. “Sabemos que es un problema pero que no es exclusivo del mercado",dijo.

En la oportunidad, sostuvo que no considera que esta situación afecte ni a los dueños de los locales, ni vecinos ni turistas. “Estaría bueno que no se den estas cosas y no pasen, pero yo creo que se trabaja tranquilo”, manifestó.

Sobre el trabajo de la fuerza, indicó que hacen una labor muy buena. “Nosotros trabajamos de manera conjunta con la policía y la justicia para tratar de regularizar este tipo de situaciones, desde el mercado muchas veces facilitamos y ayudamos el actuar tanto de la justicia como la policía”, dijo.

Por último, pidió a la gente que haga la denuncia para que la justicia pueda actuar. “Muchas veces se atrapa al maleante y después la gente no concurre a hacer la denuncia como corresponde, entonces queda en la nada”, finalizó.