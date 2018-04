¿Boca se queda sin colombianos después del Mundial?

Los jugadores colombianos, históricamente, siempre rindieron en Boca . Desde Córdoba, Chicho Serna y Bermúdez hasta este presente de Fabra, Barrios y Cardona.

Pero lo cierto es que distintos incovenientes y hasta causas judiciales, sobre todo de los dos últimos, lleva a pensar que en el próximo semestre Boca podría quedarse sin jugadores colombianos.

FRANK FABRA

El lateral izquierdo tiene una oferta del fútbol inglés (Everton) y Guillermo ya dio el visto bueno para su venta. De hecho, la llegada de Emmanuel Mas le dio otra alternativa en ese sector y el técnico piensa que el ciclo del colombiano ya está cumplido.



WILMAR BARRIOS

Por recomendación de su entorno, el volante está pensando en seguir su carrera en Europa tras el Mundial, al que irá representando a Colombia. El escándalo por violencia de género del que fue protagonista es un detonante. Boca, por lo pronto, quiere ofrecerle un nuevo contrato con una cláusula de salida alta para poder capitalizar su buen momento futbolístico. Hoy en día, el Betis de España aparece como un destino probable.

SEBASTIÁN PÉREZ

Cuando llegó generó muchas expectativas ya que venía de ser campeón y figura de Atlético Nacional en la Copa Libertadores. Sin embargo nunca se adaptó y una lesión lo tuvo mucho tiempo alejados de la cancha. En las últimas semanas tuvo diferencias con el cuerpo técnico porque no quiso jugar en Reserva. Se podría dar una salida a préstamo, ya que Boca no quiere resignar ni un peso de la fuerte inversión que hizo cuando lo incorporó.

EDWIN CARDONA

Al igual que a Barrios, desde su entorno le recomendaron no seguir en Argentina. Su situación es distinta, porque llegó a préstamo y ese vínculo vence en diciembre de 2018. Si no llega a irse luego del Mundial, es un hecho que no seguirá en el club en 2019.

