Otro fracaso del Albo: indiferencia, falta de espíritu y amor propio

Recordar a jugadores como el Tanque González, el Loco Viano, el Coya Castellanos; la gambeta de Pedro Guiberguis , esos que sentían la camiseta, que jugaban con hambre de gloria y ver lo que se vio ayer, era triste.

Ante Sportivo Belgrano de Córdoba dejaron pasan por enésima vez la oportunidad de seguir y tratar de dejar la espantosa tercer categoría del fútbol argentino, donde participan clubes chicos, con canchas sin gente, que juegan un nivel totalmente mediocre.

Es un robo pagar jugosos sueldos a jugadores que dicen ser profesionales, que visten la camiseta de un club con pasado glorioso, que entrenan todos los días, que tienen actitudes antideportivas que perjudican a sus compañeros, que patean una pelota como única forma de vida. Pero los de ayer no son los únicos. En los últimos 20 años Gimnasia y Tiro no logró nada, más que sumar fracaso tras fracaso. Es una estafa a la ilusión de los hinchas. Es una estafa a las arcas del club pagar sueldos a personas que no se lo merecen.

Sin piernas para correr, sin espíritu para aguantar, sin reacción ante la adversidad y sin puntería para patear desde los 12 pasos. Eso fue la síntesis del Albo ayer, que se despide sin pena ni gloria de la reválida y desperdicia otra chance de al menos pelear por un lugar en la B.

Pero lo de Gimnasia y Tiro se repite en Juventud Antoniana, eliminado mucho antes, o Central Norte hundido más abajo.

El fútbol en Salta es una vergüenza. Los 3 clubes más importantes no ganan nada, no le ganan a nadie.

Como siempre se analizará nuevamente si es culpa de los jugadores, de los técnicos, de la dirigencia, aunque a fuerza de ser sinceros, la etiqueta de FRACASO va para todos, porque no se salva nadie. El fútbol en Salta es un FRACASO.