Farmacias lograron una baja de bonificaciones en el convenio con PAMI

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Salta, Marcela Ruiz, señaló en InformateSalta que hacía tres meses se encontraban en negociaciones a través de la Confederación Farmacéutica Argentina.

“Hemos tratado de mejorar el acuerdo, es un sistema de prestación nuevo que ha establecido un precio diferencial para el PAMI, vamos a ver como es la evolución del mismo, va a depender de los índices inflacionarios. Hay un compromiso de monitoreo permanente del convenio para que las farmacias no se vean perjudicadas ni disminuya la calidad de prestación”, sostuvo.

De acuerdo a los que explicó Ruiz, el precio de los medicamentos se retrotrajo al 28 de febrero, sobre ése precio se hizo un 5% de descuento y ése es el precio de venta para los jubilados del PAMI.

Además, lo que se logró recientemente, es que disminuya la bonificación que las farmacias hacen por la seguridad social. “Cuando comenzaron las negociaciones, ésa bonificación iba a ser del 1%, pero consideramos que esto ponía en riesgo a la pequeña y mediana farmacia, las entidades que representan a las farmacias hicieron presentaciones para que esto se disminuya”, sostuvo.

Ruiz manifestó que las farmacias están expectantes para ver cómo funciona este sistema nuevo. “Defendemos la sustentabilidad del convenio, que no sea un modelo concentrador y que el jubilado pueda seguir comprando los medicamentos donde lo hacía habitualmente, en si barrio, en su localidad”.

Con respecto a la situación actual del sector, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Salta sostuvo que no atraviesan un buen momento, ya que muchas farmacias que están en riesgo. “Nuestra preocupación es de que todas las bonificaciones que la farmacias hacen a la seguridad social disminuyan, porque hay muchas farmacias que ya han tenido que cerrar porque no pueden brindar el servicio de seguridad social o porque no pueden soportar el esquema actual de bonificaciones”.