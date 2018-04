Comerciantes de Av. San Martín en contra de la paralización de las obras

Luego que el propietario de frigorífico Brunetti se quejaran públicamente por el corte del tránsito en Av. San Martín al 1200, la municipalidad decidió habilitar el paso vehicular a media calzada, prescindir del uso de las máquinas y trabajar solo con un puñado de obreros, situación que causó la molestia de los demás comerciantes, quienes ante las cámaras de InformateSalta, manifestaron su desacuerdo puesto que entienden que la medida demorará más los tiempos de obra.







Wally, dueño de comestibles “Las Malvinas”, pidió al área de Tránsito y a la Municipalidad interrumpir el paso de vehículos igual que la semana pasada para que los obreros puedan trabajar más tranquilos y arreglar mejor el pavimento. “Van a trabajar incómodos, van a hacer el trabajo mal, y de vuelta van a necesitar otro tiempo más. Ahora la gente está parada, las máquinas no pueden entrar por culpa del flujo vehicular, hoy es un día perdido”, dijo.





Otra comerciante damnificada, quien debe utilizar un barbijo por la tierra que se levanta, apoyó la iniciativa. “Queremos que se corte y la obra pueda terminarse a tiempo, todos estamos perjudicados en las ventas pero si no terminan rápidamente el perjuicio va a ser mayor”, afirmó, a la vez que rechazó la presentación realizada por Franco Brunetti. “Yo no estoy de acuerdo, no firmé nada, no lo conozco a Brunetti, a mi nunca me preguntaron nada, y hace 15 años que estoy en el rubro, no es el único comerciante en la San Martín, todos pagamos impuestos”, detalló.



Del mismo modo, la propietaria de otro negocio de la zona, consideró que trabajar a media calzada implicará una mayor demora de las obras. “El perjuicio en las ventas es enorme pero si entorpecemos permitiendo que circulen por media calzada, la obra en vez que sean dos semanas va a tardar cuatro o cinco semanas más, no es posible”, manifestó, además de advertir el riesgo que corren los obreros porque el tráfico es muy abundante.







En ese marco, pidieron “que pongan más gente y que trabajen más horas” para terminar más rápido, teniendo en cuenta que es la calle de salida a todos los barrios. “Todos tenemos interés que se mejore, pero rápidamente, no con dos o tres obreros parados a ver si pasan una escoba o una pala, queremos que se haga rápidamente la obra, ya tiene más de un mes trabajando”, manifestó.







En tanto, el dueño de una fiambrería, expresó que no importa el tiempo que haya que esperar siempre y cuando quede bien. “Ya hemos resignado nuestra clientela, hoy por hoy no podemos trabajar, cuando pasan los colectivos se levanta toda la tierra, es insalubre, queremos es que la municipalidad venga y clausure, y le permita a esta gente terminar la obra, creo que en 10 o 15 días puede estar terminado y ya no será un perjuicio para nadie, al contrario será una beneficio”, afirmó.







Por su parte, los obreros reconocieron que “no los dejan trabajar tranquilos”, y que muchos no respetan su labor. “Nosotros estamos tratando que quede bien para que puedan ellos continuar con su rutina diaria de trabajo. Pero no se puede trabajar así, no respetan, por más que estés trabajando, pasan pechándote”, detallaron.







Finalmente, desde la policía explicaron que permanecerán en el lugar de forma preventiva. “Estamos de prevención únicamente, no tenemos horario para irnos”, señalaron.