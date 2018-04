Macri pidió a los gobernadores eliminar los impuestos sobre los servicios públicos

El presidente habló a través de un spot, donde solicitó a los mandatarios provinciales que "eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos". Se espera un enérgico repudio de gobernadores no alineados.

En medio de la polémica por la suba de tarifas, el presidente Mauricio Macri les pidió públicamente a los gobernadores que eliminen los impuestos de las facturas de los servicios.

Según informa el diario La Nación, la solicitud del presidente la realizó a través de un mensaje grabado en la zona de yacimientos de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, a donde viajó junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren.

"Les quiero pedir a los distritos que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos, así van a aliviar las cargas sobre los comercios, sobre las Pymes y sobre los consumidores", dijo el Presidente a través del video.

"Todos los argentinos tenemos que asumir el desafío de consumir menos energía. Cada luz que apagamos, cada hornalla que cerramos, todo suma. Sin energía no podemos seguir creciendo, con energía no nos pueden pagar. Por eso vine acá, a pedir que todos tomemos responsabilidad sobre este desafío", añadió el mandatario.





Del mismo modo, se refirió a la polémica en torno al incremento anunciado en distintos servicios. "Sé lo que cuesta un aumento en las tarifas, pero no hay otra forma. Si hubiera existido otro camino, lo hubiera tomado. ¿Qué otra cosa quiero yo que los argentinos la tengan más fácil?", expresó.

"Los subsidios no son gratis. Es la mentira que más daño nos hizo. La energía no es gratis. Cuesta. Cuesta producirla, cuesta transportarla, cuesta que llegue a las fábricas. Es mentira que los subsidios no los paga nadie. Los pagamos todos con más inflación", explicó en otro párrafo.

Finalmente, aseveró que “para cubrir esos subsidios nosotros nos tuvimos que endeudar. La otra alternativa era un shock de ajuste. Nosotros elegimos el camino del gradualismo, pero para que ese gradualismo sea posible necesitamos el esfuerzo de todos".

¿Y la Nación?

Estas declaraciones cayeron muy mal en las administraciones provinciales, sobre todo porque Nación se queda con el 75% de los fondos que se coparticipa. Se espera un enérgico repudio de los gobernadores, sobre todo los no alineados a Cambiemos.