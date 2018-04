Sancionaron a una colegiala por asistir al colegio sin corpiño

Una chica fue sancionada por asistir a clases sin corpiño en el colegio y generó revuelo no sólo en la comunidad educativa, sino también en las redes sociales, en donde se hizo viral .

"Me crucé en el pasillo del colegio con la rectora y me dijo que no podía venir al colegio sin sostén. Me mandó a buscar mi cuaderno y una campera para taparme", contó Bianca, la protagonista de la historia que charló mano a mano con el programa Telefe Noticias.

Los alumnos, aclararon a los medios de prensa que "El reglamento de convivencia del Colegio Reconquista, de Villa Urquiza (Ciudad de Buenos Aires) no hace referencia sobre la obligación de llevar ropa interior".

La sanción la ordenaron desde la dirección de la escuela y rápidamente sus compañeros se hicieron eco de la situación, empapelaron la escuela en apoyo a su compañera y lo difundieron el caso en las redes sociales.

"A Bianca le pusieron una observación por “presentación y vestimenta” decía el cuaderno de comunicaciones para informar a sus padr. “Me parece bastante raro lo que pasó. No le encuentro ninguna lógica”

Después del episodio, la madre de la chica sancionada fue al Colegio a quejarse con la rectora. Ella le dijo que el apercibimiento había sido “por llevar un vestido con tiritas” pero la primera observación fue por el corpiño.