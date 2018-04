Orán: Bajo amenazas y golpizas, era explotada sexualmente por su pareja adicta

La joven era sometida a fuertes golpes por su pareja si no accedía a tener relaciones sexuales con otros sujetos por dinero, que luego utilizaba para comprar drogas.Tras una situación de violencia en la vía pública, la madre logró intervenir y denunciarlo. Vecinos casi linchan al sujeto.

Según supo InformateSalta, el sábado a media mañana, la madre de la joven salió al rescate de su hija cuando ésta era golpeada por su pareja en la vía pública, en el asentamiento Patrón Costas, Orán. En su denuncia, contó que al salir a la calle, tras escuchar los gritos de dolor de su hija, se dio con el acusado, quien golpeaba a la jovencita.

De inmediato, la mujer intervino y se puso en medio, cuando el sujeto le aplicaba golpes de puño en el rostro y abdomen a su hija e incluso pretendía arrastrarla de los cabellos, pero su intervención impidió que el acusado siga con su ataque.

Los vecinos alertaron a la policía, por lo que, el sujeto al verse rodeado intentó darse a la fuga, pero fue detenido por personal policial, antes que los vecinos lo lincharan.





Mientras se realizaba la detención, el acusado amenazó de muerte a la joven. “Te voy a cagar matando...no me denuncies, no me dejes porque yo como sea te voy a encontrar...", gritaba el acusado en momentos que era reducido por la policía.

A tal punto era el sometimiento de la víctima, que la misma se negó a denunciarlo, pues teme que el mismo salga libre y la mate. No obstante, su madre radicó la denuncia en contra del acusado, a quien también acuso de proxeneta.

La madre contó que su hija era obligada, bajo amenazas de ser golpeada, a mantener relaciones sexuales con otros sujetos, por lo que su pareja cobraba determinadas sumas de dinero, las que luego utilizaba para el consumo de drogas. Ahora el caso se encuentra en manos de la justicia.