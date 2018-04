Durísimas críticas a Juana Repetto por esta foto con su hijo

Juana Repetto está enamoradísima de su hijo Toribio y, como siempre, este martes, la actriz volvió a compartir una tierna postal junto al muchachito.

Lo cierto es que algunos de los seguidores de Juana no vieron bien que la morocha le diera la teta al nene mientras hacía flexiones... y se lo hicieron saber.

"Hoy volví a entrenar. El tema de la libre demanda ... boooeno, ya les dije. Se sirve solo", escribió como epígrafe de la foto.

"Muy poco higiénico me parece. Libre demanda cuando es muy pequeño... Tiene que aprender a esperar. Siempre le enseñé a esperar. Una mamadera con agua es otra opción", le escribió alguien.

"No será mucho ya....Tiene edad para empezar a esperar. La libre demanda es cuando recién nacen.Te banco. Pero en esta no. Besos", escribió otra.

"Estaría buenísimo que te higienices un poco antes de darle la teta", fue otro de los comentarios que recibió.

"Me escribieron en este post cualquier cantidad de barbaridades que hablan de mucha falta de información o de distintas prioridades o elecciones en la crianza de nuestros hijos. Y respeto cien por ciento las creencias y/o decisiones de cada familia aunque no comparta. Pero esta pelotudez... Me supera", fue una de las respuestas de Juana.

Mirá la publicación: