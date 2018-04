Tarifas: De los Ríos llamó a los legisladores a trabajar en soluciones

La discusión que inició la semana pasada por la falta de quorum para congelar las tarifas de servicios públicos , se extienden hasta estos días por los anuncios del gobierno nacional de la posibilidad de pagar los importes en cuotas pero con interés y luego por el pedido del gobierno nacional para los gobiernos provinciales bajen los impuestos provinciales que se les cargaba a las empresas.

En este marco, el diputado provincial por Cambiemos, Martín de los Ríos sostuvo que por más que se insista en el congelamiento de tarifas, que es un mero acto administrativo y ha traído serias consecuencias a la Argentina, “no se puede congelar el costo de generar la energía y al ser un bien no renovable en algún momento se acaba y no satisface la demanda energética de un país”.











De esta manera, para el legislador, hablar de congelar ese costo es el primer engaño a la sociedad. “Es supone que los subsidios son gratis y no son gratis, de una forma u otra se paga. Estos subsidios se pagaban con impuestos - y ahora no se puede sobrecargar a quienes ya pagan los impuestos – o con inflación y deuda en la medida que teníamos energía porque desde que tenemos que importar tampoco se puede pagar con la máquina de Ciccone porque no emite dólares. Claramente no es el camino sosteniendo con deuda el consumo de energía del país”.

De Los Ríos defendió las políticas implementadas por el gobierno nacional, respaldando las medidas de ahorro de energía que se difundieron en las últimas horas. “Este no es un gobierno populista, claramente no lo es y la gente votó un gobierno no populista que no busca dejar contentos - hoy - a la gente generándole un enorme perjuicio al país hacia adelante. No se puede vivir más del fiado” sentenció.







Por otra parte, si bien se hizo cargo de las críticas sobre la falta de control a las empresas que no realizaron las inversiones que le correspondían tras recibir subsidios del gobierno nacional, indicó que no se puede dejar de hacerlas. “Uno de cada 4 argentinos no acceden a las red de gas, de manera que hay que plantear los problemas y encontrar soluciones entre todos. Esa es la convocatoria que hace el gobierno nacional” manifestó el legislador provincial durante la sesión de anoche en Diputados.

En cuanto, al pedido puntual de Macri a los gobernadores indicó que si bien no está discriminado en la tarifa de luz de Salta, el ítem de ingresos brutos existe, como lo tiene una Coca Cola o cualquier gaseosa.

“Busquemos alternativas de solución sino no vamos a poder leer porque no habrá energía, esa es una realidad y el proceso de autoabastecimiento va a demorar unos buenos años. Los invito a trabajar en soluciones” concluyó.