Cerca de 100 permisionarios quedaron excluidos con el reordenamiento de tránsito

La semana pasada, la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que se limitaban las calles en las que se permitía estacionar en el microcentro y se reasignan ubicaciones con estacionamiento medido en el macrocentro.

De acuerdo a la nueva disposición, sobre las calles España (entre Adolfo Güemes y Balcarce), Alvarado (entre Islas Malvinas y Lerma) y Urquiza (entre Islas Malvinas y Córdoba), no se podrá estacionar y habrá controles municipales a tal fin. Esto implicó que los permisionarios designados en ésas cuadras para cobrar el estacionamiento medido quedaron marginados.

El concejal Ernesto Alvarado señaló en Radio Vos que los ediles no participaron de la decisión de modificar las calles habilitadas para estacionar en el micro y macro centro, indicando que fue una determinación unilateral de funcionarios, vulnerando garantías y derechos de los permisionarios.

Liliana, una permisionaria, sostuvo que de los 1.300 permisionarios que hoy trabajan en la ciudad, 70 quedaron fuera con el nuevo reordenamiento. “Les dijeron que en un mes y medio los iban a reubicar. Nosotros tuvimos que presentar nuestros documentos nuevos porque la municipalidad está deliberando quiénes quedan y quiénes no”, dijo en Radio Vos.

La mujer se manifestó preocupada por la situación, manifestando que es su única fuente de ingreso: “Hoy estamos trabajando pero no sabemos mañana qué va a pasar. El control viene para ver si cuántos talonarios tenemos al mes, cuántos vehículos entran, según el rendimiento nos dan las cuadras. Yo no tengo salario, ni subsidios, no tengo jubilación, pago $1500 de luz, gas natural $500, todos los días tengo que ahorrar para pagar los impuestos”.