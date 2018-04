Ginóbili: “Ahora haré vida familiar y podré dormir en mi cama”

El argentino hizo un analisis de la derrota ante Golden State y evito dar certezas sobre su continuidad, o no, en la NBA. “En este momento no me interesa pensar en una próxima temporada”, expresó.

Tomar decisiones en caliente nunca fue su estilo y Emanuel Ginóbili se tomará varios meses para definir una cuestión que tiene en vilo a muchos argentinos y a todo San Antonio: su continuidad en la NBA.

Me deja tranquilo la respuesta del equipo. Hicimos una buena serie y eso me deja tranquilo”, analizó el bahiense tras la derrota 99-91 ante Golden State Warriors, por los cuartos de final de los playoffs en la conferencia oeste. “Fue una lástima, estuvimos tan cerca, peleamos tan duro… Hicimos un buen partido, peleamos y dejamos todo lo que teníamos”, reflexiona sobre una serie que tenía a los últimos campeones como amplios favoritos.

La emotividad con la que se vivió la serie del domingo, cuando lograron descontar y poner la eliminatoria 3-1, se apagó anoche y el vestuario de los Spurs quedó, en silencio pero con la tranquilidad de saber que dieron todo ante un rival que los superó y se convirtió en un justo semifinalista.

“Terminar así siempre es menos doloroso porque podríamos haber terminado 4-0. Siempre es mejor competir y da una cierta satisfacción por el trabajo realizado. Así y todo, perdimos igual . Y sentía que teníamos una mayor esperanza porque el hecho de que Curry no jugara”, explicó Ginóbili con la sensación de que pudieron haber conseguido algo más.

Para el argentino serán momentos de definiciones de aquí a los próximos meses respecto de su continuidad y por ello prefiere no apurarse y no da señales respecto de un posible alejamiento de las cancha, o no.

“En este momento no tengo ningún interés de pensar en la próxima temporada, ahora tenemos una especie de mini luto”, expresa Ginóbili que por el momento tiene la cabeza puesta en su familia y vida personal: “Haré un poco de vida familiar, dormiré en mi cama, estaré más tiempo con los chicos, que es algo que durante el año lo podés hacer pero ya en el final de la temporada, en playoffs, cuando hay mucho que ajustar, no estás tan presente. Haré cosas de familia que el último mes no pude”.