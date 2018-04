Juicio a Gaspar Cinco: Dos testigos aseguraron que les ofreció dinero para deshacerse de Amir

Durante la cuarta jornada del juicio seguido contra Franco Gaspar Cinco, acusado del homicidio de su pareja Alejandra Párraga y el hijo de ella en junio pasado, declararon ante el juez Juan Daniel Arias y Nicolás Francisco Luna, ambos ex compañeros de la primaria.

A su turno, Arias ratificó los dichos que vertió de manera exclusiva con InformateSalta el 6 de junio de 2017, al tomar conocimiento de lo sucedido. “Me dice que tiene un amigo que tiene problemas con su pareja por culpa de un menor, como que interfiere en la pareja. Yo sé, su negocio era deshacerse del menor, el me preguntaba si yo podía deshacerme del menor y me ofreció dinero. Yo le dije que no, que no iba a poder ser,” dijo.





Posteriormente, Luna contó su versión de los hechos, con similares características. “Me dijo que necesitaba un sicario porque un amiga estaba mal y tenía problemas en su pareja por el hijo de la chica. Dijo que su amigo ofrecía $ 20.000 para hacer desaparecer al chico, me dijo que el niño tenía tres años. Le dije que le diga al tipo que planeaba esto que estaba loco”, indicó.

Según consignó La Gaceta Salta, la situación lo dejó perturbado y le dijo a Gaspar Cinco que quien planeaba esto estaba loco y que él mismo pagaría esa cifra para hacer desaparecer al que quería esto. Aseguró que si bien todo se dio entre bromas, la idea le pareció aberrante.

Pasaron los días y no volvió a tener contacto con el acusado y le contó lo que había vivido a su novia. A los pocos días, Alejandra y Amir fallecieron envenenados con cianuro y Gaspar Cinco quedó detenido.