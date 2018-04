Sáenz tomó juramento a Estrada como vocal del Tribunal de Cuentas

El ex funcionario romerista indicó que mañana se reunirá con los demás miembros para interiorizarse del trabajo en el área. Además dijo que no entrevera el trabajo con la política. “Me gusta la auditoria y el control”, expresó.

Tras jurar como nuevo miembro del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta, Rafael Segundo Estrada, en diálogo con el programa “De Buena Fuente”, que se emite por FM 89.9, aseguró que mañana se reunirá con los demás vocales para interiorizarse del trabajo en el área.

En ese contexto, aseguró estar preparado para asumir el desafío, ya que se desempeñó en todas las áreas del gobierno. "Fui Síndico General de la Provincia, interventor de Mosconi y concejal, me gusta el trabajo de auditoria y control”, dijo.







En la oportunidad, aclaró que no es tarea del tribunal controlar la obra en el campo, sino de los diferentes departamentos de obras públicas. "Nuestra labor es revisar las facturas para ver si el avance de obra está bien o está mal y si el material que pusieron es el que estaba explícito en los papeles", dijo.

Por último, pidió no confundir la parte técnica con la política. “Yo soy peronista pero como vocal del Tribunal de Cuentas no puedo actuar en política, voy a actuar en la función técnica, la política no la entrevero con el trabajo”, finalizó.







Currículum

En su curriculum se detalla en cuanto a sus estudios universitarios: Contador Público-Universidad Nacional de Salta, año 1984. En el ámbito municipal ejerció como Secretario de Economía y Hacienda (1986), y Legislador (1987-1991).

Mientras que en la órbita provincial se desempeñó en la Dirección General de Rentas, a cargo del Departamento de Delegaciones y Receptorías (1984); como Asesor de la Cámara de Diputados (1992); Asesor Técnico-Financiero del Ministerio de Salud Pública (1999); Secretario de Derechos Humanos (2001); Síndico General de la provincia (2003), y actualmente realiza asesoramiento a empresas del medio.

Respecto a su labor como docente, fue Auxiliar de cátedra de la carrera de Contador Público (1973/74; 1987/91, 1991/96 y 2006), y Profesor Adjunto Interino (2003/04).