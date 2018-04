Descontento por el precio del GNC: Baja en Córdoba pero en Salta aumenta

La discusión por el precio del gas natural comprimido no es algo nuevo en Salta, en diferentes oportunidades y desde diferentes sectores han reclamado los aumentos indiscriminados en el m3 por parte de los dueños de las estaciones de servicio que ofrecen este producto en la Capital.

“Ya se les ha pasado la mano a los empresarios, ellos tienen un acuerdo en cuanto van a dejar el precio del GNC en Salta, no hay un ente que los regule” dijo a InformateSalta el titular de la Cámara de Instaladores del GNC, Marcelo Britos.







Britos, aseguró que todos los dueños de estaciones de servicio de GNC compran el m3 a sólo $3.90. ”Te dicen que también pagan impuestos, servicios, indumentaria, sueldos, mantenimiento, por lo que, lo llevan a $15.62. En otras provincias, esto no pasa, en Jujuy está en $14 y en Córdoba lo bajaron a $11”.

De esta manera, el empresario del sector de instalación de GNC manifestó que en Salta se está sobrevalorando el precio del m3 y que le están robando a los salteños. “La gente ve el precio tan elevado y opta por no poder gas, toma el colectivo, un remis, taxi y/o deja el auto en casa” sentenció.







Recalcó que en los últimos días el gobierno nacional dictó el congelamiento del metro cúbico del gas natural comprimido y que este no se rige por las variaciones del dólar como lo hace la nafta. “Si el dólar sube no repercute en el gas porque es nuestro gas, ahora en Vaca Muerta tenemos más reservas, lo que permite que en el invierno no nos quedamos sin el servicio” explicó Britos a InformateSalta.

Incluso llegó a manifestar que Salta sería la provincia con el m3 más caro en todo el país. “Nosotros no podemos hacer nada porque somos instaladores. Acá ninguna estación de servicio se la quiere jugar porque debe haber algún acuerdo entre ellas. Tiene que haber algún ente o alguien del gobierno que controle porqué están cobrando esa plata, porque no tiene sentido lo que cobran el m3” manifestó ofuscado el titular de la Cámara de Instaladores de GNC en Salta.







El caso de Córdoba

“Una estación de servicio se dio cuenta que le estaba robando a los cordobeses y decidieron bajar solos el precio. Allá hay más competencia y por eso se pelean mas por los clientes. Estaba a $14 y lo bajaron a $11, 90. La estación se empezó a llenar y otra estación se acopló a la medida ya que vio que estaban vendiendo más metros cúbicos. Esto volvió a activar el sector y que cayeran los demás precios” contó Marcelo Britos a InformateSalta.