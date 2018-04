Se volvió viral después de hacerle una receta muy particular a un bebé con fiebre

La mamá del bebe le sacó una foto y explotó en las redes por lo tierno de los consejos. La doctora María Rosa Peralta le recomendó a María José Suris que le diera "teta, mimo y upa" a Baltazar, su bebé de un año que tenía 38 grados fiebre.

La madre es jefa de residentes y licenciada en obstetricia en el Hospital Penna, misma clínica en la que trabaja María Rosa. "Con fiebre no lo iba a mandar a la guardería, así que me lo traje a trabajar conmigo porque no podía dejarlo ni quería faltar a trabajar", explicó.

Si bien son compañeras de trabajo, no se conocían pero la pediatra la atendió sin turno y, cuenta, fue muy amable con ella y con el bebé. "Pasé por el pasillo de pediatría y una pediatra que se llama María Rosa Peralta lo atendió a upa mío, lo revisó, le habló, le jugó. Descartando todo tipo de cuadro grave, me dijo que tenía la garganta colorada y que mi bebé necesitaba teta, mimos y upa".