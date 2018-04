Urtubey: “Hay que ayudar al Gobierno a que le vaya bien, aunque nosotros seamos opositores"

El gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió al proyecto sobre el aumento de tarifas de los servicios públicos que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación y si bien manifestó su desacuerdo con la propuesta del oficialismo, dijo que “hay que ayudar al Gobierno nacional a que le vaya bien, aunque seamos opositores”.

Aclaró en este sentido que desear “que le vaya mal es una lógica mediocre”, aunque “no permitiré que se perjudique la gente” y por ello la Administración provincial este bimestre pagará la tarifa social.

Además, calificó como una "injusticia histórica" la disparidad en el costo de los servicios que hay entre los ciudadanos de Buenos Aires y la Provincia: "Nosotros no pusimos impuestos provinciales en los servicios porque los vecinos del norte argentino ya tienen suficiente problemas; pagan tarifas más caras que, particularmente, la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana".

Tampoco consideró viable “que de vez en cuando aumentemos la tarifa” porque la obra pública no se financia de este modo. “Debe haber previsibilidad en un horizonte de 5 años”.

Por último, remarcó que “en Salta, como en muchas provincias, no se cobran impuestos provinciales en cabeza del usuario como en Buenos Aires. Por lo tanto, no podemos reducir algo que no existe”.