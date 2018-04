Villada a Godoy: "Se convirtió en criticador serial de Sáenz"

Siguen los cruces y chicanas entre sectores políticos y la Municipalidad de Salta, siendo el último capítulo las críticas que el diputado provincial, Manuel Santiago Godoy, realizó contra el ejecutivo capitalino contra el plan de movilidad de la ciudad, afirmando su preocupación por la cantidad de accidentes de tránsito y las víctimas fatales.

Al respecto el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ricardo Villada, dialogó con InformateSalta donde le ‘agradeció’ al presidente de la Cámara Baja por lo dicho: “El diputado Godoy se convirtió en un criticador serial de (Gustavo) Sáenz, a uno le causa un poco de gracias, pero es bueno que nos estén criticando por las cosas que se están haciendo”.

Del mismo modo, consideró interesante que Godoy “tiene una visión parcial con los siniestros; hace mención a un informe de la Policía sobre Capital nomás, y él es el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia; la cantidad de muertos es tremenda, más en interior que Capital”.

Así Villada le solicitó que “en vez de quedarse en la anécdota y la crítica, haga propuestas concretas, alternativas”. También se mostró ‘contento’ que haya comparado las obras de la gestión de Sáenz con el Plan Belgrano: “Hay elementos que demuestran que el plan se lleva exitosamente adelante, me pone contento que lo diga”.

Permisionarios

Con respecto a lo trascendido en los últimos días, donde se supo que cerca de 100 permisionarios se vieron afectados en sus trabajos por el reordenamiento del tránsito, el secretario de Gobierno explicó: “Esa señalización (de no estacionar) fue colocada en febrero, por alguna razón recién se conoció ahora, pero es una medida que viene trabajándose desde el año pasado”.

No obstante, puntualizó que “se he pedido a la gente de la Agencia de Ingresos públicos y a los responsables que analicemos el tema, porque no debería darse la situación de gente que se quede sin trabajar, entendemos la problemática”.