La Argentina sin sostén

Argumentando que “Está buenísimo que la gente se empiece a cuestionar un poco estas cosas, porque la verdad no le veo nada de malo en que alguien no quiera usar corpiño”, y que “No me parece que deba condicionarme a lo que dijo la rectora", la adolescente no dudó un instante en hacer de su travesura causa común junto a otros jóvenes escudriñando slogans tan desprendidos de racionalidad como el corpiño que dejó en su casa. “La ropa no define nuestro rendimiento escolar” vociferan las pegatinas en la escuela, excelente frase para dar lugar a un debate juicioso sobre qué entendemos los argentinos por educación en un sentido profundo y no solamente curricular.

Claramente no sorprende a nadie que una porción importante de los padres con hijos en edad escolar, pasen sus días haciéndose eco de los vaivenes emocionales y temperamentales de su descendencia, un síntoma más de una Argentina adolescente que ve en las normas un objeto cuanto menos digno de desprecio. Lo que no deberíamos es dejarnos ganar por esta cuasi normalidad y que la misma siga sorprendiéndonos, interpelándonos a reflexionar sobre dónde estamos y cuál es nuestro horizonte, aquel hacia el que estamos caminando consciente o inconscientemente.



De la lectura textual, ni siquiera intersticial, podemos afirmar que concebimos el educar a las nuevas generaciones como la acción de atiborrarlos de información, generar las condiciones para que “no se frustren”, tachando con un rojo furioso de prohibición al concepto mismo al que refiere, flexibilizando imaginarios, constructos emergentes de un sentido sano de la pedagogía. Así, intolerantes a los límites, estamos forjando ejércitos de seres incapaces de hacer frente a al desengaño que genera el toparnos con una piedra, esa misma que forja nuestra habilidad de aprender de los errores construyendo caminos que nos permitan sortearla, sin que ello afecte nuestro objetivo a alcanzar, aquello que soñamos y nos mueve a actuar eligiendo continuar.

Cuando creemos que apoyar cada acto individual que atente contra normas formales o informales estamos apostando a una especie de evolución de la cultura, o fomentando la libertad, no hacemos más que socavar la autoridad, la legalidad y los consensos sociales que le dieron lugar. Generamos un estado de anomia irreal aunque no por ello menos perniciosa, amplificando el acto originario en un nuevo slogan "Si no tenemos respuesta, vamos a venir mañana todos con la ropa con la que no se puede venir, como ojotas, musculosas o shorts.” Cada acción o inacción tiene su reacción, en una cadena que puede reproducirse ad infinitum hasta que una nueva acción provoque el cambio.

Los escenarios posibles según una prensa ávida de vender humo a diestra y siniestra, con o sin intencionalidad política de fondo, ciertamente distan de aquellos otros que habilitan una mirada crítica, madura y responsable. Seguir fogueando la protesta contra el uso de la prenda diseñada por la francesa Herminie Cadolle allá por el siglo XV, (aunque la historia refiera el uso de sujetador a las mujeres de Creta unos 1.700 años a. de C), puede llevarnos a un callejón sin salida, o mejor dicho, con cuantiosas salidas, aunque claramente el clima feminista de época encauce algunas por tacharlas de machistas o exhibicionistas. Nota al margen, ese contexto que siempre hace al texto, espacio cortazariano de sentidos lascivos: no temáis padres, sus hijas podrán salir desnudas a la calle si lo desean, aunque violen la ley nadie osaría decirles algo, agradézcale o no al feminismo extremista. Si les ha tocado en suerte criar un varón, deberán cuidar que sus aires de libertad no se vinculen con su cuerpo y lo que deciden usar o no, pues los costos asociados poco tendrán que ver con el escenario de aquellos otros progenitores.



Podríamos también renunciar al negocio de vender titulares, y de embardunarnos con el barro “seudoprogre” del que no logramos salir, operando responsablemente, y dando lugar a aquellas voces que dan cuenta de la importancia del respeto de los usos y costumbres como base de la convivencia respetuosa, instando a reflexionar sobre la incuestionable necesidad de normas para la existencia misma de una sociedad. Ni maximizar ni minimizar el “corpiñazo” nos salva de sus implicancias, ni nos libera de la discusión que es menester dar si realmente queremos ser revolucionarios: qué país queremos. Deseamos aquel en el que la plaza pública se torne un espacio privatizado por intereses sectoriales, de dudosa procedencia y entidad, y destruir lo público en tanto construcción colectiva; o al que avancemos para levantar las voces cuando el Estado o un tercero ose atentar contra aquello que nos define como nación.



En esta necesaria reflexión evitemos tropezar con esa piedra de la que parecemos enamorados los argentinos: la bipolaridad, la definición binaria de todo pensamiento. No es un clásico futbolero: directora contra alumnos, padres contra escuela… hombres libres del mundo contra oprimidos, es una definición trascendente donde las partes adultas deben avanzar a paso firme en el arduo trabajo de educar seres responsables, capaces de vivir en sociedad y canalizar sus inquietudes en los marcos socialmente acordados. Este ganar- ganar, no necesariamente será visto por los promotores del “corpiñazo” como tal, prueba contundente de que, como mayores, estamos haciendo bien nuestro trabajo de prepararlos para un mundo en el que la libertad siempre va acompañada de límites, en tanto una y otros no son más que dos caras de la misma moneda: la vida.

Por Lic. María Florencia Barcos para InformateSalta