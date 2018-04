Le echan en cara la muerte de su hijo por estar contra el aborto

La periodista Claudia Acuña reaccionó de esta forma frente a un mensaje grabado por Maru Botana, junto a otras figuras de la televisión y el periodismo, en favor de "cuidar las dos vidas", la de la madre y la del hijo en gestación.

"¿Solo yo me acuerdo de que Maru Botana usó la frase ’dos vidas’ cuando dejó a su bebe recién nacido con su mamá en Córdoba y murió? Es muy perverso porque es un tema doloroso para todas y para ella más. Muy", es el texto completo del mensaje.

Acuña es una de las referentes de la campaña proaborto libre y gratuito y quizás este mensaje deba llevar a la reflexión acerca del cariz canalla que adquiere por momentos el debate.

¿Cuál fue el motivo de este enardecimiento que lleva a decir cualquier cosa? Acá no hablamos de los miles de insultos anónimos habituales en la red; este está firmado, lo que es indicio de hasta qué punto su autora se siente con derecho a este ataque artero contra otra persona por el solo hecho de que no comparte su punto de vista.

En el día en que propios y ajenos debieron concentrarse en la barbaridad que dijo un representante del mundo intelectual, de las ideas -"el feto es una larva"-, prefirieron hacer escarnio de las personas que filmaron un video. Es raro que no se hayan desmarcado de Juan José Sebreli, considerando que, incluso quienes dicen estar a favor del aborto, sostienen siempre que es un trauma, que no es una decisión fácil (lo sería, si el feto fuese una larva), etcétera.

Por otra parte, considerando que en la farándula son mayoría los proaborto –o al menos más ruidosos–, cuesta entender por qué este pronunciamiento de un grupo las enloquece al punto de perder todo decoro.

Como es sabido, Maru Botana tuvo ocho hijos, es decir, todos los que "le mandó Dios", como se decía antiguamente, lo cual es un crimen imperdonable, desde ya. Uno de los hijos de Botana, Facundo, murió de muerte súbita, con seis meses de edad, en el año 2008, mientras estaba al cuidado de su abuela. Este es el drama al que hace referencia Acuña insinuando una responsabilidad de la propia Botana en el hecho, por haberse ausentado. Un gesto incalificable.

El tuit tiene ya varias horas, casi un día. No solo no hubo rectificación sino que, ante la crítica de un colega (Pablo Sirvén escribió: "Crueldad sin límites", ella ratificó su pensamiento, ya que al parecer cree haber dado en la tecla de algo que los demás no vemos: "Mi querido amigo @psirven me halagó por un tuit donde di un dato clave de contexto para analizar una campaña antiderecho. Por suerte quedan colegas que no moralizan la información ni la esconden", fue el segundo mensaje, pretendidamente irónico, de Acuña.

Para ella no hay carga moral en culpar a una madre por la muerte súbita de un hijo si la finalidad es descalificar al contrincante en un debate. Pasemos por alto la etiqueta "campaña antiderechos". El aborto no es un derecho, basta leer la Constitución para saberlo.

Cuesta seguir la lógica que lleva a una persona a relacionar la oposición al aborto, la defensa de dos vidas, la de la madre y la del niño en gestación, con la muerte de un hijo. Si quiso denunciar hipocresía o doble discurso en Botana fue por muy mal camino.

¿Insinúa que Botana "mató" a su hijo? Es casi impensable, sin embargo…

¿Qué madre no deja a su hijo alguna vez al cuidado de una abuela? La muerte súbita no tiene todavía explicación, ni causa clara, aunque se ha avanzado en su posible prevención.

Lo llamativo es que Claudia Acuña es la misma "madre" que denunció hace un tiempo que, cuando tuvo un hijo, le hicieron la vida imposible en el diario en el cual trabajaba entonces. "(Jorge) Lanata nos lo hizo un infierno. Nos humilló. Nos hizo sentir ante los demás culpables. ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo tenga fiebre?".

El plural se debe a que Acuña incluía a Sandra Russo, otra periodista madre víctima de "misoginia" con la cual en ese entonces se solidarizaba.

Una empatía de género que hoy deja de lado sin mayor prurito para ejercer ella misma la misoginia que alguna vez denunció y descalificar a una madre que perdió a un hijo, simplemente porque no milita en favor del aborto, como ella.

El nivel de intolerancia, insulto y descalificación en esta campaña no está a la altura de "el debate que nos debíamos", la supuesta "deuda de la democracia" y otros argumentos esgrimidos en estos días por las portadoras del pañuelo verde.

POSDATA: nobleza obliga, vale aclarar que, a un par de horas de publicada esta nota, en la cuenta oficial de la Campaña por el Aborto Legal, fueron publicados tres mensajes tomando distancia de la descalificación personal hacia Maru Botana, aunque sin nombrarla a ella ni a Claudia Acuña: "repudiamos cualquier ofensa…"