El ex juez Raúl Reynoso deberá pasar al menos un año más en prisión

El lunes se cumplen dos años de prisión prevención preventiva del exjuez Raúl Reynoso, imputado como jefe organizador de una asociación ilícita que gestionaba coimas a cambio de beneficios procesales para detenidos por narcotráfico.

"Me acaban de informar que rechazaron el pedido de excarcelación al Dr. Reynoso, es mas también me notificaron que el Tribunal amplió por un año más de prisión preventiva de mi cliente", declaró a en Radio Ciudad Orán el abogado Federico Magno, defensor del ex Juez Federal de Orán. Magno también adelantó que el pedido de libertad de Reynoso será presentando en breve en Casación.

La defensa del juez entiende que no daría continuar encarcelado porque durante estos dos años se ha demostrado que no tiene intenciones de fuga ni de obstaculizar la causa, además que enfrenta complicaciones en su salud.