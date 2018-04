Peña: "Es difícil sincerar tarifas después de tantos años de mentira"

Telam/ El jefe de Gabinete, Marcos Peña, criticó hoy las iniciativas legislativas que buscan anular los aumentos de tarifas de los servicios públicos, al señalar que en el Gobierno no están “abiertos a ceder a la demagogia”, pero aclaró que “es difícil sincerar el sistema tarifario después de tantos años de mentira y destrucción del sistema energético”.

“No estamos abiertos a ceder a la demagogia”, subrayó Peña en declaraciones formuladas a radio Mitre. “Dentro del Congreso hay iniciativas, muchas, y yo separaría la demagogia irresponsable del kirchnerismo, que ya la conocemos, que busca que se genere algún tipo de crisis, o de conflicto”, afirmó.

El ministro coordinador resaltó que “hay que debatir y defender las propuestas” sobre la política tarifaria. “Daremos la discusión y vamos a defender la racionalidad”, completó.

“Lamentablemente no vino la ex presidenta (Cristina) Kirchner para dialogar, pero recordemos lo que ella hablaba cuando se planteaban proyectos sobre los que no se decía cómo se financiaban”, dijo en referencia al informe de gestión que brindó en el Senado de la Nación el miércoles, en el que Cristina estuvo ausente.

Dijo que algunas de las iniciativas opositoras en el tema tarifas “pueden costar 100 mil millones de pesos”.