Urtubey: “No podemos reducir impuestos que no existen”

InSalta.info/ En una entrevista que el gobernador de Salta brindó a Juan Manuel Urtubey brindó al periodista Marcelo Longobardi, en radio Mitre, remarcó que “en Salta, como en muchas provincias, no se cobran impuestos provinciales al usuario como en Buenos Aires. Por lo tanto, no podemos reducir algo que no existe” y reiteró que "lo que necesita la Argentina es mayor previsibilidad a mediano y largo plazo” para no afectar a tantos argentinos que, hoy “no pueden afrontar estos costos”, ni a las empresas que no pueden planificar inversiones. “Argentina debe transitar un camino dando certezas a las empresas sin perjudicar a la gente”, dijo.

“Con el aumento de tarifas no se logra pagar las obras de infraestructura necesarias. Lo que hay que hacer es fijar un horizonte para los próximos 5 años”, afirmó Urtubey, y propuso que se dé previsibilidad a las empresas logrando un beneficio a los usuarios, “así, como vamos, no resolvemos el problema energético”.

Indicó que “el Gobierno nacional debería plantear que la tarifa va a tener esta gradualidad en los próximos años” y que eso se firme con los entes y las empresas que, “de esa manera, van y piden financiamiento en el mercado de capitales y pueden acelerar procesos de inversión”.

Urtubey destacó que coincide en que se haga un esfuerzo conjunto, pero repitió que ningún usuario salteño paga impuestos provinciales como sucede en la provincia de Buenos Aires. “Los salteños sólo pagamos el IVA que es un impuesto nacional”, señaló el gobernador y recordó que “las provincias siempre pagamos más cara la energía que Buenos Aires”. No obstante, informó que Salta se sumará al esfuerzo solicitado por Macri, “ya que desde la Provincia nos vamos a hacer cargo de la tarifa social del bimestre que viene”.

“Debemos acordar posiciones para beneficiar a la gente que paga estas medidas más allá de quién es culpable y debemos dar previsibilidad en tarifas y en otras cuestiones que aseguren el crecimiento de la Argentina para que sea el crecimiento de todos”, finalizó Juan Manuel Urtubey.