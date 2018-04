InformateSalta, mano a mano con Miguel del Sel: ¡se viene Midachi Kindon!

Llevan 35 años llevando su forma de hacer humor a distintos escenarios. Supieron crear una amplia galería de personajes desopilantes y figuras del espectáculo nacional e internacional dando origen a personajes como la Tota, Pochola y Chino Sensación que quedarán inmortalizados en el recuerdo de varias generaciones. A ellos se suman nuevas creaciones como de Marco Antonio Solís, Shakira y Carlos Vives y los protagonistas de muchas películas de Superhéroes.

Con este gran arsenal, llegarán a Salta esta semana, para presentarse el jueves 3 de mayo en el Teatro Provincial. Miguel del Sel dialogó con InformateSalta para anticipar detalles del show que veremos este jueves. En nuestra entrevista, Del Sel recorrió todos los temas: el regreso del grupo, su paso al costado en materia política, el show, el humor en tiempo de crisis y más.

A continuación compartimos con nuestros lectores la charla que mantuvimos desde InformateSalta

Midachi es un grupo que tuvo varias idas y vueltas, en este caso ¿cómo fue el retorno del grupo?

Estaba de Embajador en Panamá, muy bien, contento y los invité a los chicos que fueran a visitarme 4 días. Esto fue en octubre del 2016 y en el balcón del departamento donde yo vivía surgió la charla con intenciones de volver. Quedó la invitación al regreso, pero les pedí tiempo para pensarlo, para ver qué decisión tomaba porque la experiencia en Panamá fue extraordinaria. Puse todo en la balanza y vi que era volver a estar en Santa Fe, cerca de mi familia, de mis amigos, del fulbito, de cosas que forman parte de mi vida. Después empezamos a cruzar mensajes, vimos qué queríamos hacer, me fui embalando, avisé en Cancillería, avisé al Presidente esta idea de volver a actuar y la respuesta de Mauricio fue simple: Es tu vida, primero está tu persona y después la política. Tome la decisión, volví a Santa Fe y empecé con la coordinación del show. No estoy arrepentido de lo que he hecho, volví a lo mío. Este año cumplimos 35 años con Midachi. Estamos muy bien, más grandes pero disfrutando diferente de cada lugar.

Ahora, estamos recorriendo toda la Argentina. Se concreta al fin en Salta porque íbamos a ir un tiempo atrás. En junio se cumple un año del debut de Midachi Kindon. En cada lugar se siente la ovación y el cariño de la gente. En esta etapa nos toca cosechar aplausos, carcajadas, es un show compacto, importante, gracioso. Estamos poniendo en escena toda nuestra experiencia y no falla. Tenemos nuestra pequeña formula y la gente sabe que va a olvidarse de todo durante dos horas.

¿Cómo es hacer humor en tiempos de crisis?

Nos ha tocado hacer humor en muchos momentos del país. En 35 años estuvimos por todos los gobiernos, sí hemos tenido épocas donde la entrada no valía nada, después valía algo. La crisis siempre amenaza. Ojalá algún día tengamos un país normal como los países de la región, ojalá realmente la Argentina se una y tiremos todos para el mismo lado. El país es riquísimo, el problema es que la gente desea que al otro le vaya mal, es un deseo argentino un poco extraño, pero también están los argentinos que estudian, que van para el frente. Somos de los pocos grupos que anda recorriendo argentina y vamos con el mismo espectáculo que se hace en Buenos Aires o en cualquier pueblito. Vamos en un mega camión con 26 personas viajando, hay todo un preparativo, un gasto importante en cada producción siempre vamos y arriesgándonos. La compañía sabe que cada show es mejor que el anterior. Ponemos toda la carne al asador y los resultados están a la vista.

El día que nos saquen la risa nos matamos todos. El día que perdamos el chiste, la broma, la picardía, el doble sentido, el cuento, lo que nos pasa, estaremos mal. La vida siempre va a ser complicada. Vivir no es fácil, ir a trabajar todos los días no es fácil. La vida tiene varios frentes que se sostienen con la risa, con la carcajada, eso es lo que no tiene que desaparecer. A veces lo perdemos y pasa a ser la mala noticia la noticia constante de todos los días siendo que hay millones de buenas noticias todos los días.

En una época de escraches, donde hay que ser cuidadoso con lo que se dice, y cómo se lo dice, ¿Cómo es hacer humor en tiempo de susceptibilidades? ¿Se restringen o cuidan en algo?

Para nada, nosotros seguimos fieles a lo que hicimos toda la vida. La palabra te puede caer mal cuando se la dice con mal sentido. La gente se da cuenta desde donde lo decís. No tuvimos problemas ni vamos a tener problemas. Pasa por ahí la cosa. Siempre hay respeto por más que haya malas palabras. Lo que siempre planteamos es que el humorista no puede estar filtrando el chiste porque sino no podés hacer reír. Hay palabras justas que son las que te van a hacer reír.

¿Y en el show habrá lugar para el humor político?

Hay bromas entre Dady y yo pero lo hacemos siempre para hacer reír. Sobre mi paso por la embajada, que casi fui gobernador, de que él no paga los impuestos, siempre hay bromas que la gente sabe en qué sentido van. La política no hizo nada en la relación de amistad y el trabajo que tenemos con Dady desde hace 40 años, somos anteriores a cualquier gobierno.

¿Qué galería de personajes vamos a ver en Midachi Kindon?

El show arranca con una canción de Víctor Manuel, sigue un monologo de Dady de 15 minutos que hace reír a todos, es una cosa de locos. Después viene el Chino con intenciones de hacer un espectáculo para chicos pero Drácula y Mercedes vienen a arruinarle el plan. Y números con diferentes personalidades, estarán los personajes viejos como la Tota, la Pochola, Mercedes. Y después personajes nuevos: Bruno Marz, Carlos Vives, Los Palmeras, Thalía, Maluma, Marc Antony, Gente de Zona, Malevo hay de todo para todo: rock, pop, cumbia, merengue. Son dos horas que se van llevando de la mano entre cada número y sorprende los rápidos cambios de ropa, el corazón y los huevos que ponemos en cada show.

Para agendar: Midachi llega con Midachi a Kindon al Teatro Provincial, el próximo jueves 03 de mayo.