Las emotivas palabras de agradecimiento de la joven que fue atacada sexualmente

Tras varios días de estar internada y en recuperación, Belén, la joven de 18 años que vivió el peor momento de su vida y estuvo al borde de la muerte, volvió a su casa y está dispuesta a hacer justicia por todas las mujeres que no pudieron sobrevivir ante el salvajismo de una cultura machista que cada día suma nuevas víctimas en nuestro país.

La mujer fue secuestrada, abusada sexualmente, golpeada y abandonada en un descampado. Allí tirada, sin nadie que se percatara de su cuerpo desnudo, frío y ensangrentado en el baldío, allí pudo morir y ser una más de las cientos de mujeres que mueren en nuestro país violadas, masacradas. Pero ella no sólo vivió para cantarlo, vivió para buscar justicia, vivió para compartir su fortaleza, vivió por un propósito, vivió para “hablar por todas a las que callaron”.

“Ya estoy en casa. Fuerte y recuperándome rapidísimo con la ayuda de todos ustedes que me dieron fuerzas y no me dejaron caer y hoy estoy viva y sigo de pie por mi familia y por toda la gente que jamás me abandono. Por esa gente sin conocerme me brindo su ayuda. Mi Salta querida mi barrio S.A3, mi pueblo Aguas calientes, mi colegio bachi20, mis amigas, mis amigos, mis compañeros. GRACIAS A TODOS !!”, expresó Belén a través de las redes sociales.

La joven también manifestó: “Si no hubiese sido por sus oraciones y su apoyo su preocupación hoy yo no me hubiera recuperado rápido y estar hoy en mi casa en mi cama en mi mesa sentada compartiendo y sonriendo con mi familia. Si es una situación fea lo que estoy pasando podrán sanar mis golpes pero esta bronca e impotencia nadie me la saca. Ya con el tiempo sé que se me va a pasar y ayuda psicológica. Siempre vi en las noticias de las chicas que mataban que pasaron por lo q yo pase pero a comparación que ellas callaron y a mí me quisieron Callar pero hoy ESTOY MAS VIVA Y FUERTE!! Dios me dio otra oportunidad dios tiene un propósito conmigo. Me puso una prueba y la estoy pasando. La verdad que estoy recuperándome de 10 !! Y esta sonrisaaa contagiosa que tengo nadie me la va APAGAR. Hoy soy fuerte y estoy viva gracias a ustedes. TÍAS ,TÍOS, MAMA, ABUELA ,HERMANOS, FAMILIA, AMIGOS, AMIGAS, COMPAÑEROS, VECINOS, MI PUEBLO, MI SALTA. HOY VOY HABLAR POR TODAS A LAS QUE CALLARON”.