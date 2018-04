Tras 7 años apelarían ante la Corte Suprema por la muerte de Cintia Fernández

Ana Fernández, fue consultada por los micrófonos de Somos Noticias durante la marcha de familiares contra la impunidad del pasado viernes, sobre lo que le toca vivir tras 7 años sin respuestas por el homicidio de su hija Cintia, dijo que a pesar de que pasan los años sus heridas no se curan.

“Pasan los años y tengo mucho más tristeza, ese dicho que el tiempo cura las heridas no es verdad porque para la impunidad para la muerte, las desapariciones no hay justicia. Tengo mucho dolor, mucha tristeza pero en la memoria de Cintia, que ese ángel es el que me mantiene en pie, voy a luchar hasta último momento que esta causa no quede en la impunidad, ya no tengo nada que perder”.

Adelantó que de no recibir una respuesta favorable desde el Tribunal de Impugnación sobre la detención de Mario Federico Condorí y la elevación a Juicio de la causa apelarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de Justicia.