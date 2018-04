El torneo más parejo del mundo: La infartante definición de la Primera B Nacional

Salvo en un corto tramo en el final del año pasado, la temporada inicial de la Superliga hasta ahora no se caracterizó por lo atractivo de la lucha por el título: Boca fue cómodo líder durante todo el campeonato y ahora que le ganó al escolta Talleres se encamina tranquilo rumbo a una vuelta olímpica que seguramente llegará con varias jornadas de anticipación. Todo lo contrario ocurre en la Primera B Nacional , donde se conocerá al equipo ascendido en la útima fecha.

Tan parejo está todo en la segunda división que, matemáticamente, Almagro (40), San Martín de Tucumán (39) y Aldosivi (38) tienen chances de volver a Primera en la última jornada del campeonato. Eso sí, el único que depende de sí mismo es el conjunto que dirige Sebastián Battaglia: si vence a Brown de Puerto Madryn (no corre riesgo de descenso ni tiene chances de entrar al reducido) como visitante regresará a la máxima categoría después de 13 años sin importar cómo salgan sus perseguidores.

Ahora bien, si el Tricolor empata o pierde y San Martín vence a Brown de Adrogué (en puestos de reducido y con la obligación de sumar para seguir allí) en Buenos Aires, será el equipo tucumano el que vuelva a Primera después de una década.

Más atrás llega Aldosivi, que tiene que esperar que ni Almagro ni San Martín sumen de a tres para tener chances de ascender. Eso sí, el Tiburón primero tendrá que vencer a Estudiantes de San Luis (ya descendido) en Mar del Plata.

¿Puede haber desempate? Si Almagro pierde, San Martín empata y Aldosivi no gana, el Tricolor y el conjunto tucumano jugarán un partido desempate en estadio neutral como dispone el Reglamento General de la AFA. Ahora bien, si los de Battaglia empatan, San Martín no gana y el Tiburón suma de a tres, Almagro y Aldosivi serán los que disputen el desempate.

Además del campeón, que se asegurará jugar en Primera la próxima temporada, los equipos que ocupen los puestos del segundo al noveno jugarán un reducido en partidos de eliminación directa para definir el segundo ascenso: hay 14 equipos con posibilidades de estar entre esos ocho.

Pero la lucha en la B Nacional no se da sólo en la parte alta: con Estudiantes de San Luis, Flandria y Riesta (espera la definición de una apelación en el TAS) ya en la tercera categoría, todavía quedan por definirse tres descensos y todo puede pasar. En esa lucha están metidos seis equipos , aunque la última fecha llegan más complicados All Boys, Boca Unidos y Mitre de Santiago del Estero, que están en puestos de descenso directo a ganar. Por su parte Chicago, Independiente Rivadavia y Juventud Unida no están salvados pero sí fuera del grupo de los que descienden. La particularidad es que ninguno de los seis equipos juegan entre sí en la fecha 25.