El comercio atiende con normalidad y espera lograr un plus en las ventas

Sociedad Hace 1 hora

Hoy no es feriado, es un “día no laborable”, lo que significa que las empresas – y comercios – pueden optar por trabajar o no. Esta modalidad permite incrementar el movimiento turístico ya que está al medio de un fin de semana y un feriado. El comercio espera obtener unos puntos a favor en sus ventas.