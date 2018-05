Cómo detuvieron a Exequiel o Luz Mía, la travesti, que robó en Dagun Deporte

Después de nueve meses, finalmente cayó el autor del robo de dos millones y medio de pesos de la familia Dagun. El autor es un sujeto que tiene dos identidades, pues se trata de un travesti. La policía lo identificó como Exequiel Maximiliano Di Batista o Luz Mía Bárbara Di Batista.

Este sujeto, de 40 años, residía en el pasaje Antártida Argentina al 1.300, a una cuadra y media del Club Central Norte. Su pareja, Nadir Osorio Do Valle, de 31 años, no sólo no fue ajena al robo, sino que cumplió un rol preponderante en la ejecución del atraco.

Esta pareja, con una beba de poco más de un año, cayó el 23 de abril pasado, cuando gendarmes detuvieron el vehículo en el que se movilizaban, un VW Fox, color negro, el cual tenía pedido detención, como así también Di Batista y Do Valle.

Fue un comandante, de apellido Pérez, quien se comunicó con la policía de Salta y le dio la buena noticia de que Di Batista y su mujer había caído en el puesto de migraciones de la ciudad de Posadas, Misiones. Los ladrones pretendían pasar a Paraguay, donde tenían proyectado afincarse en la ciudad de Encarnación.

Todo ello, sin embargo, se esfumó, cuando los gendarmes, a verificar la chapa patente y el modelo del auto con su base de datos, verificaron que el rodado tenía pedido de detención, como así también Di Batista y Do Valle, quienes a esa altura, ya nada pudieron hacer para impedir su captura.

Así cayeron los autores del robo a Dagun Deporte, hecho ocurrido el 9 de julio del año pasado, cuando la familia estaba reunida en otra propiedad, en la localidad de Cerrillos, camino a Colón, donde llevaba a cabo el festejo de cumpleaños del Julio Miguel Dagun, de 64 años.

Para ese evento, toda la familia se hizo presente, siendo este un dato que no todos tenían, sino aquellos que conocían o conocieron el entorno familiar. Una de las propiedades que iba a estar vacía era, casualmente, la de calle Sarmiento al 700, donde reside el cumpleañero y, además funciona un local comercial.

El festejo se desarrolló de manera normal, todo era alegría en la familia, al menos, hasta las 20.05, cuando Julio, hijo de don Dagum, recibió un llamado a su teléfono celular. Era un vecino, cuya identidad se mantiene en reserva, quien lo alertó del robo en la casa de su padre.