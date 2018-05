Indican que las naftas no dejarán de subir

El precio de las naftas, que tuvieron un reajuste en los primeros días de abril, podrían llegar a subir casi un 10% más, en función de la evolución de variables como la cotización del petróleo, del dólar y la inflación que pesa sobre la estructura de costos del sector, según un análisis especializado del sector, ratificado por la Cámara de Expendedores local.

Esta semana, la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) dio a conocer los resultados del "Sistema estadístico del expendio de combustibles", que tiene por objetivo aportar elementos rigurosos de análisis a las discusiones públicas sobre cuestiones vinculadas al mercado de combustibles en Córdoba y el país.

Los datos finales del análisis especializado arrojan la confirmación de que la Argentina tiene el segundo precio por litro medido en valor dólar más caro de la región tanto en naftas como en gasoil, siendo superada únicamente por Uruguay, según el sitio especializado Surtidores.com.ar.

La entidad realizó una proyección a futuro recurriendo a los precios internacionales del crudo y de los impuestos directos, pronosticando que la nafta podría llegar a $ 35.45 por litro en diciembre de 2018, teniendo en cuenta también el valor del tipo de cambio.

Cabe destacar que en la actualidad el litro de nafta premium más alto es de $32,20 con lo cual para llegar a los $35,45 que indica el estudio debería aumentar hasta fin de año unos $3,25 más.

Al ser consultado el presidente de la Cámara de Expendedores local (Cepase), Dr. Pedro Llorvandi, indicó que "nosotros a diciembre tenemos la misma proyección y en el interior del país estimamos que va a ser más alto. Estimamos un precio de $36,80 para el interior y en este punto hay que recordar que Capital Federal tiene un precio, las capitales de provincia otro más alto y el interior de cada capital provincial a su vez, otro mayor",

Puntualizó en este sentido que "hay tres escalas de precios a nivel país. Uno en Capital Federal, otro más alto en capitales de provincia y el tercero aún más alto en el interior de las provincias".

Respecto de a por qué los combustible seguirán subiendo, explicó que "las naftas y el gasoil se mueven de acuerdo con 3 factores: el dólar oficial, la inflación y el precio del petróleo. Precisamente hay que ver lo que subió el dólar oficial, la inflación nacional y el petróleo a nivel internacional. El viernes el barril de petróleo Brent cerró a U$S 74.46 y el WTI a U$S 78,06. Nosotros consumimos el Brent o sea que un petróleo que venía en U$S 66 hoy está en U$S 74 con lo cual hay una diferencia de casi un 9% de aumento’. Añadió que "no hay forma de parar los aumentos de combustibles cuando los componentes de su estructura de costos , están todas en alza".