Ambiente labrará actas de infracción a 12 comercios por sacar la basura el 1 de mayo

El secretario de Ambiente de la Municipalidad, Gastón Galíndez, se refirió a los locales que no respetaron el pedido de no sacar bolsas de basura durante el feriado del Día del Trabajador. Además habló sobre campañas que se lanzarán para fomentar el cuidado de la higiene en la ciudad.

El 1 de mayo es uno de los cuatro días del año en que no pasan los recolectores de basura. Pese las campañas de información y comunicados emitidos por la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad y Agrotécnica Fueguina, algunos comercios sacaron sus basuras en el feriado.

Gastón Galíndez, Secretario de Ambiente, señaló que semanas anteriores se llevaron a cabo reuniones con las Cámaras de Comercio, hotelería, gastronomía, para definir un método de trabajo ya que el año pasado hubo quejas porque tenían mucha basura y se quejaban por la multa que se les había aplicado.

“Hicimos una notificación para los comercios, pero obviamente no se puede alcanzar a los 50 mil comercios. Se hizo una volanteada en el micro y macro centro, se hicieron comunicaciones oficiales a través de mails, redes sociales, medios. A pesar de eso el saldo es negativo. Si bien, en comparación con años anteriores es menor la cantidad de basura que se ve y de actas, siempre hay alguno que da la nota y deja las bolsas en la vereda”, expresó el funcionario en Multivisión TV.

El secretario sostuvo que más allá de mantener limpia la ciudad, el pedido de no sacar la basura en fechas especiales tiene que ver con mantener el atractivo de la ciudad por la afluencia de turistas en feriados especiales.

Con respecto a las actas por infracción, Galíndez explicó: “Hoy se van a enviar las actas al Tribunal de Faltas, los comercios serán notificados y van a tener cinco días para hacer sus descargos. A partir de allí se van a aplicar las multas. Hay al menos dos reincidencias de comercios, vinculadas al feriado anterior. Las reincidencias pueden derivar en una clausura”.

Sobre las campañas para cuidar la limpieza y la higiene en la ciudad, el funcionario manifestó que se van a “lanzar una fuerte campaña en zonas específica. Hay gente que va caminando y tira papeles al suelo. En la zona del Hospital Materno Infantil se colocaron 22 cestos". Para los vecinos, indicó algunas recomendaciones “como sacar la basura en cesto elevado, en el lugar que corresponde, a la hora que corresponde, y cuando no hay que sacarla, que no lo hagan. No generar microbasurales”.