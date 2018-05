El desnudo de Xipolitakis para celebrar el Día del Trabajador

Vicky Xipolitakis siempre logra llamar la atención con sus excentricidades. En esta oportunidad, publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes impactantes para celebrar este 1 de mayo, el Día del Trabajador.

"Noche de yeguas… #FelizDíaTrabajadores", escribió la mediática en la red social junto a unas fotos en las que aparece desnuda y con una especie de cola de caballo en la parte posterior de su cuerpo.



Tras la publicación de estas imágenes, cientos de seguidores le escribieron diversos comentarios, algunos halagaron su belleza, mientras que otros la criticaron por este llamativo homenaje que realizó para los trabajadores.

Mirá las fotos:

Recientemente, la vedette realizó una producción para la revista Caras en Nueva York, la ciudad en la que reside desde hace unos meses junto con el financista Javier Naselli, con quien se casó en secreto en febrero pasado después de un año de noviazgo.

La Griega se alejó de los escándalos y comenzó una nueva vida en los Estados Unidos con su pareja. "¡Soy una señora ahora y por eso estoy más tranquila! Aunque muchos no lo crean, mi vida cambió desde que me casé. Con Javier somos muy felices. Yo lo espero todos los días que vuelva de su trabajo, comemos juntos y pasadas las nueve de la noche, ya nos vamos a acostar. ¡Dormimos todas las noches juntos y abrazados! Y nos despertamos todas las mañanas juntos", explicó Xipolitakis.

Más allá de que no le hace falta trabajar, no descarta volver a nuestro país por algún proyecto laboral interesante para su carrera. "Hoy tengo la posibilidad de elegir qué me conviene hacer. No debo aceptar una propuesta por un tema económico. Estudio cada cosa que me ofrecen y veo si me conviene o no. Por supuesto que la plata es muy importante porque de eso vivo, no quiero depender sólo de mi marido. ¡Quiero ganar dinero con lo que haga! Y me gustaría, si tengo la posibilidad en mi país, de hacer una comedia o algo de conducción en el futuro", finalizó.