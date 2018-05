Peña anticipó que vetarán el intento de la oposición para frenar la suba de tarifas

Con el objetivo de comprometer a los gobernadores del "peronismo racional" en el apoyo al nuevo esquema tarifario que propone la Casa Rosada, el jefe de gabinete Marcos Peña afirmó que le "sorprendería mucho" que los mandatarios Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán) y Juan Manuel Urtubey (Salta) apoyen el proyecto opositor que retrotrae las tarifas a noviembre del año pasado, y que se tratará por la tarde en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, publicó La Nación.

"El dictamen lo consideramos absolutamente inviable, una gran irresponsabilidad, y si sale así seguramente va a ser vetado", dijo Peña en declaraciones a la radio La Red. "Venimos trabajando con gobernadores de la oposición, Schiaretti, Manzur, Urtubey, que han tenido una actitud muy responsable ( ) Si sus diputados avanzaran en algo así nos sorprendería mucho. Seguimos haciendo un llamamiento a ellos", dijo el jefe de gabinete luego de la reunión de coordinación que encabezó el presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos.







"Los gobernadores que quieren hacer un peronismo más racional tienen que decir en público lo que nos dicen en privado ( ) Esperamos que asuman ese liderazgo, que hablen con sus legisladores", dijo Peña. El jefe de gabinete "blanqueó" de ese modo la estrategia que el Gobierno viene discutiendo en privado en torno a la embestida opositora por los aumentos de tarifas.

"Hay un presupuesto votado, y no nos podemos mover de ahí. La mayoría de los gobernadores sabe que eso es así. La gente no come vidrio, sabe que estamos haciendo un camino duro", dijo el jefe de gabinete. E hizo suyos los números de un informe sobre el costo fiscal de la iniciativa del massismo y Diego Bossio, confeccionado por los asesores del diputado radical Mario Negri, como adelantó ayer LA NACION. "No se puede avalar un proyecto que le va a costar al Estado $100.000 millones por año", dijo Peña.







Los referentes legislativos de Cambiemos batallarán hoy sin esperanzas de éxito en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja para evitar que obtenga dictamen el proyecto del PJ opositor que propone retrotraer las tarifas de servicios públicos a valores de diciembre de 2017 y actualizarlas según la variación salarial, además de una rebaja del IVA del 50%.

"Estamos abiertos a nuevas propuestas, tal como lo hizo la UCR, que modificó el esquema tarifario original. Pero la solución no puede ser ir para atrás, desfinanciar el Estado e hipotecar el futuro", dijo Negri.

En la Casa Rosada niegan que los vínculos con los gobernadores opositores se hayan quebrado luego de los anuncios de los nuevos aumentos.

Los "independientes" Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones) y Omar Gutiérrez (Neuquén), de buen vínculo con Balcarce 50. suenan como los destinatarios de los próximos sondeos preliminares, aunque en el Gobierno-como admitió Peña-también apostarán a "romper" el hasta ahora sólido consenso entre los gobernadores peronistas en torno al proyecto, que tiene su correlato en el Senado.