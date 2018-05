GASNOR explicó cómo serán los aumentos de gas en Senadores

Referentes de empresas que prestan los servicios públicos en la provincia se reunieron esta mañana con senadores para analizar los aumentos en las boletas. En representación de Gasnor estuvo presente su gerente regional, Alicia Heredia, quien explicó cómo se comportará la tarifa de gas desde este mes.

“El 1 de abril se puso en vigencia el último escalón del cuadro tarifario que está vigente, que es producto de la revisión tarifaria integral de este cuadro, que ese el que va a estar vigente por cinco años. Esto va a tener un impacto a partir de que pasen 60 días. Recién a fines de mayo principios de junio deberíamos tener el impacto total,” dijo por FM Profesional.

En este sentido, detalló que un cliente promedio, de una categoría intermedia como R2 pasará a pagar desde su próxima factura $450 por el servicio de gas natural.

“Nosotros tenemos un cuadro tarifario que es producto de la revisión tarifaria integral que tiene asociado un plan de obras de 1500 millones de pesos en los cinco años de vigencia y un nivel de servicio que es el que Gasnor ofrece, que es el que discute con el Ente Nacional Regulador del Gas y el que se pone en vigencia respetado por el cuadro tarifario,” indicó.





Si bien aclaró que no deberían darse nuevos incrementos en los próximos 5 años, no descartó que la que la inflación pueda obligarlos a un ajuste para poder cumplir con el plan de obras que debe mantenerse a un nivel constante.

“En los servicios públicos, el gas en particular, está incluido en el precio el ingreso bruto, que no es en realidad un impuesto que se cobre al servicio sino a todas las actividades económicas que están en la provincia. Algunos municipios tienen en su factura alguna tasa municipal que está incluida, no es el caso de Salta Capital,” aseveró.

Finalmente, pidió a los usuarios hacer un uso responsable y consumir responsablemente el servicio. “El gas natural que estuvo tantísimos años sin tener ningún tipo de actualización y por lo tanto había desaparecido del presupuesto de la familia, hemos hecho todos bastante derroche porque algo que no nos cuesta en realidad no lo hemos cuidado,” concluyó.