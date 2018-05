Caprichos de Salta: El hacedor de caminos

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

No sé dónde estamos. El ciego me subió a un taxi de dudosa condición y después de viajar casi dos horas llegamos al medio de la nada; tengo mucha curiosidad y miles de dudas, menos una: el rodado está al borde de la infracción o quizá del delito y su conductor, sospecho, tiene una acabada experiencia en el uso y manejo de las sombras en espacios reducidos; como siempre, evito hacer observaciones y abrir juicios por respeto a Jorge.

Nos sentamos debajo de un gran árbol que custodia una encrucijada. El calor y la aridez generan una necesidad imperiosa de agua y, de ser posible, una huida sin explicaciones. Pasa el tiempo y el fastidio me toma de rehén y, como suele suceder en estos casos desesperados, usa mi boca para pedir condiciones en una corta negociación que se parece más a una amenaza.

-Oiga, Jorge. Ya hace mucho tiempo que estamos acá. La situación y sus posibilidades no son las más amables para un sujeto de ciudad, como yo. Tengo tanta tierra en el estómago que si me trago una semilla, no me cabe ninguna duda, germina sin dificultades. Dígame ¿Qué carajo hacemos acá?

-Estamos esperando a alguien. Ya va a llegar. No seas ansioso. En los tiempos que corren, ya es bastante al pedo esa pobre costumbre de impacientarse. No entiendo tanto apuro por lo inevitable.

Después de un rato, que tardó lo que tarda una era geológica en sentar precedentes, aparece en medio de una nube de tierra y ladridos, una vez más, El flaco de los Caschis. Ensaya un saludo mudo, se quita el sombrero y se sienta sobre una piedra grande. El Ciego le alcanza una botella de agua. Se la toma toda de un solo trago. Agradece y mirando la nada, dice:

-No hay caminos nuevos, Jorge. Son los que son. Los de siempre. Parece que es el fin. Helio ha muerto, ya no caben dudas. Después de cien años de silencio e inacción, podemos asegurar que ha muerto.

Jorge se dirige a mí e intenta explicarme la situación.

-Helio es el hacedor de caminos, el piensa y traza los caminos útiles. Es el último de una larga estirpe que se hunde en las profundidades insondables del principio. Pero, parece que Helio ha desaparecido. Hace más de cien años que no hay un camino nuevo. La marcha se detuvo.

-No. Perdóneme, Jorge, pero en esta no me lleva ni me trae. En los últimos cien años se hicieron muchos caminos nuevos… No me diga eso.

Tanto el Flaco como el ciego se llevan las manos a la cara y suspiran. El flaco mira hacia la nada y sacude levemente la cabeza como negándose a responder. Como si yo no mereciera esa respuesta. El Ciego no es tan indulgente.

-Creo que este es uno de tus peores momentos, Siryab. Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando te propones ser un boludo, sos el mejor de todos.

El flaco asiente con la cabeza, los perros ladran en franco acuerdo con sus dichos. He sido elegido el mejor de los peores. Es entonces que el custodio de los relatos empieza a hablar:

-La historia de los caminos es más vieja de lo que se cree. Antes de la existencia del bicherío primigenio, era la tierra con sus inclemencias la que hacía los caminos. Vientos, lluvias, hielo, fracturas, barro… en fin… después vinieron los seres enormes. Los ríos fueron trazados por serpientes gigantes, los túneles por lombrices descomunales y así… hasta que los hombres empezaron a caminar. Entonces hubo que marcar los caminos para que no se perdieran por ahí. No hay que olvidar que eran pocos y se debían cuidar. Un camino debe ser útil y para eso debe tener su espíritu. Hay que saber trazar caminos. Los primeros caminos, cuando la tierra era otra se hicieron de este a oeste siguiendo al sol y los caminos de norte a sur, siguiendo a las aves. Esos mismos caminos también se hicieron por agua, más tarde. Mientras un ser sigue esos trazados también hace su camino interior. Un camino no es solamente para ir y venir. Es un lugar seguro para conocer y conocerse. Los Radhanitas siempre tuvieron al hacedor de caminos entre sus filas. Pero parece que ha muerto… hace más de cien años que no sabemos nada de él.

-Pero en los últimos años se hicieron muchos caminos –insisto con mi impertinencia-

Los perros vuelven a ladrarme y uno intenta morderme.

-No seas más opa, chango… listo ya está… no insistas… -Me dice el ciego con un tono burlón-

-Esos caminos a los que te referís, no son caminos. Son atajos o huellas de atajos. Atajos que son hijos de la ignorancia y la pereza. Son trazados por patas con pereza, por gente que arrastra los pies y su alma. Un camino es eterno…como la vida misma. Se inicia y se termina… las veces que sean necesarias. -Me alecciona el Flaco que ya ha perdido un poco la paciencia conmigo-

El ciego busca, como de costumbre, la respuesta en el aire. Entonces reflexiona:

-Pero si no encontramos a Helio, mucho me temo que ya no hay más lugares donde ir. Hasta aquí llegamos… vamos a tener que desensillar hasta que vuelva a salir el sol… estamos en una encrucijada…