¿Están obligados los comercios a recibir los billetes de 2 pesos?

Solo los bancos deben aceptarlo para sustituirlo por monedas hasta el 31 de mayo. Negocios reclaman que no hay monedas para canjearlos.

A partir del 28 abril los billetes de 2 pesos ya no tienen valor legal en la circulación comercial. Por este motivo, es que los comercios no están obligados a recibirlos ya que no tienen vigencia como moneda de transacción.

No obstante ello, el Banco Central extendió hasta el 31 de mayo el plazo para canjear en los bancos los billetes de 2 pesos; luego de esa fecha se quitará finalmente de circulación y serán desmonetizados; es decir, dejarán de ser considerados dinero.

De este modo, aquellos que aún tienen en su poder un billete de Bartolomé Mitre podrán ir a alguna entidad bancaria, pero no podrán utilizarlos para compras en un comercio.

En ese sentido, señalaron que la manera de que los comerciantes como así también los individuos que tengan en su posesión estos billetes puedan canjearlos en los bancos, es o bien por ventanilla o depositándolos en cajeros automáticos.

Un problema que está ocurriendo en Salta es que muchos comerciantes que van a las entidades bancarias a cambiar el billete por monedas de dos pesos no pueden hacer la transacción porque el banco no cuenta con monedas. Es por ello, que muchos se encuentran con dinero en su poder sin poder cambiarlo. A pesar de esto, desde las entidades lo que recomiendan es juntar una cantidad importante de billetes para luego canjearlos por un billete por ejemplo de 10 pesos.

Sin embargo, el reclamo aparece en el punto en donde los comercios no tienen monedas para dar cambio y vuelto.