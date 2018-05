Gaspar Cinco dijo que Amir se cayó solo al dique el 25 de mayo de 2017

Franco Gaspar Cinco declara ante el juez Ángel Longarte durante el juicio en el que se lo acusa de matar a su novia Alejandra y al hijo de ella Amir, dándoles cianuro. En la imputación también se lo responsabiliza de haber intentado asesinar al niño durante un paseo por el dique Cabra Corral el 25 de mayo del año pasado, al respecto dijo que se cayó solo.

“Ese día era feriado y acordamos ir al lugar. Era la primera vez que iba conduciendo al lugar. La idea era pasar un día de campo. Fuimos a un lugar que me indicó Alejandra. Ella estaba cansada y le dije que descanse un poco. Me fui con Amir a caminar”, relató.

“Llegamos a un lugar como una meseta. Había desniveles y escalinatas. La vista estaba de frente. Yo me senté y él estaba parado. Empezamos a arrojar piedritas al agua. Era robusto, no gordito sino fuerte y en determinado momento se cae. Antes paso un hombre, un pescador. Cuando Amir estaba sujetado gritaba "papá" y cuando empiezo a bajar, el pescador aparece y me dijo que él lo subiría”, aseguró.

“Yo caminaba de un lado a otro y me tomaba la cabeza. Fue un descuido mío y agradezco a esa persona que estuvo ahí. Apareció Alejandra muy nerviosa, llorando y nos hablamos en tono fuerte. Le dije que se me había resbalado” sostuvo.

Gaspar durante su relato lloró dijo que no pudo hacer nada para salvar a Alejandra, “yo no soy el monstruo que creen, fui un boludo por cómo me expresaba, yo tengo un nene, cómo voy a querer matar a un niño. Siempre quisieron que me haga cargo”.

Relató que pasó cuando se enteró del fallecimiento de Alejandra y Amir y que en ese momento la policía lo entrevistó. Contó que “lloró hasta quedar vacío” y que estaba al lado del cajón de Alejandra cuando fue detenido, “tenía una expresión de dolor”, aseguró.





Aseguró que Alejandra le pidió el cianuro en mayo, sobre los chats con dos testigos que manifestaron que les ofreció dinero para hacer desaparecer a un niño dice que fue una broma con amigos que conocen su sarcasmo. Finalmente negó que lo último que ella le dijo fuera “vos mataste a mi hijo”.

Gaspar contestó a los requerimientos tanto del juez como del fiscal y pidió explayarse, a pesar de que el representante del Ministerio Público Fiscal se negó el juez hizo lugar y desde ese momento comenzó a leer chats de ambos.