Para Fonseca, Del Frari se escuda en los fueros para hostigarla

La comisionada de la Defensoría del Pueblo sostuvo que el fallo de la jueza Valdéz no atenta contra la Constitución puesto que no se le está privando al concejal de ninguna opinión vinculada a su labor. Además le respondió al delegado del INADI en Salta.

Tras el polémico fallo de la jueza Valdéz, que pretende que el concejal Del Frari se abstenga de efectuar manifestaciones en desmedro de Frida Fonseca, la actual comisionada de la Defensoría del Pueblo, en diálogo con InformateSalta, señaló que la sentencia “le puso un límite al concejal para que no pudiera agredirla públicamente, lo que no significa que no pueda hacer los cuestionamientos que él quiera”.

En ese sentido, manifestó que el fallo tiene un alto nivel de sensibilización social y no atenta contra la Constitución puesto que no se le está privando al concejal de ninguna opinión vinculada a su labor. “Acá lo que simplemente se le está planteando es la imposibilidad de realizar manifestaciones agrediendo a mi persona”, subrayó.







Fonseca explicó que el quid de la cuestión no tiene que ver con la crítica, que es absolutamente posible de hacer en relación al cuestionamiento de una designación de cualquier funcionario público, sino al proceso de injurias, descalificaciones y hostigamiento público que el concejal Del Frari realizó en su contra. “Estoy satisfecha en el sentido de que se le haya puesto un freno”, expresó.

La ex edil manifestó que el tema de la designación, que es lo que inició el proceso, podría haber sido planteada con respeto y sin injuriar. “Las mujeres no tenemos que soportar este tipo de maltrato que no eran cuestionamientos a la designación eran descalificaciones a la persona”, sostuvo, a la vez que confirmó que además de denunciarlo por violencia de género, inició un proceso de injurias en contra de Del Frari.

Con relación a los fueros parlamentarios, que establecen que los concejales no pueden ser acusados, procesados o interrogados judicialmente por las opiniones que hayan emitido en el desempeño de sus cargos, aseguró que no están puestos para violar los derechos y la dignidad de las mujeres. “No puede un concejal escudarse en los fueros legislativos para ejercer este tipo de violencia en cuanto a ninguna mujer, el límite de los fueros es la dignidad de las personas”, dijo.

Por otro lado, le respondió al delegado del INADI en Salta, Álvaro Ulloa, quien señaló que no se trata de violencia de género sino de una crítica a su cargo político. “Me parece que habla sin saber porque no conoce el expediente ni conoce los pormenores de la causa, me parece una postura tremendamente machista la postura del INADI que además debe ser una persona con tolerancia de género y que promueva la igualdad entre varones y mujeres”, afirmó.

Finalmente, consideró que todavía en Salta está profundamente arraigado el machismo. “Estamos todavía muy lejos de ser una provincia igualitaria”, señaló, a la vez que marcó que su compromiso es continuar defendiendo los derechos de todas las mujeres. “Ninguna mujer tiene que soportar ni en la vida pública, ni en la vida privada la violencia de género”, finalizó.

Mirá el fallo judicial