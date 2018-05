Miguel Nanni participó esta tarde de la convención extraordinaria de la UCR y ratificó que la casa radical no se venderá. Con la mayoría de los convencionales a favor se aprobó no hacer lugar a las ofertas de compra sobre el edificio de calle Mitre y crear una comisión ad hoc para recaudar fondos.

El presidente de la UCR de Salta y diputado nacional Miguel Nanni, participó ayer por la tarde de la convención extraordinaria desarrollada en la sede partidaria para abordar temas relacionados a las cuentas y deudas existentes. En la misma se acordó no hacer lugar a las ofertas de compra sobre el edificio ubicado en calle Mitre 651 y crear una comisión ad hoc para recaudar fondos, estos estarán destinados al pago de una deuda derivada de un juicio laboral iniciado contra el partido.

“Esta deuda no la generamos nosotros, vinimos a hacernos cargo de problemas que nacieron hace 25 años atrás. No tenemos nada que ver con ellos. Estamos poniendo la cara por los desmanejos de otros. Y veo con mucha pena cómo algunos correligionarios se pasean por la provincia diciendo que es una vergüenza que se esté por rematar nuestra casa. Quiero decirles a los amigos que bajo mi presidencia esta casa no se va a rematar”, expresó Miguel Nanni durante la apertura de la convención.

“Se han dicho muchas cosas de las deudas del radicalismo o el estado financiero pero en realidad no es un problema financiero sino económico. Financieramente el partido está muy bien y lo está por muchos de ustedes que hicieron mucho por levantarlo. Hoy está financieramente impecable a tal punto que este será el primer ejercicio notificado que tenemos superávit. ”, agregó.







“Simplemente quiero pedirles hoy que tengamos un gesto de madurez inmensa y así como alguna vez les dije que nosotros teníamos que estar a la vanguardia porque si no nos iban a remplazar, hoy les digo que tenemos que tener madurez y salir de la patología de no poder construir porque los que construyen empiezan a llegar. Dejemos de pelear y busquemos puntos en común”, manifestó Nanni en su discurso a los presentes mientras que destacó el aporte espontáneo de una importante cantidad de correligionarios: “En el camino de todo este proceso fueron muchas las personas que se acercaron para poner el hombro y se los agradezco de todo corazón”.

Con la mayoría de los convencionales a favor, la UCR de Salta aprobó la conformación de la Comisión que funcionará por el lapso de sesenta días y estará integrada por Eduardo Antonelli, Graciela Abud y Osvaldo Camisar quienes a partir de la semana próxima comenzarán a trabajar en ella.