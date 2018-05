¿Florencia de la V mintió sobre la muerte de su madre?

El debate sobre la despenalización del aborto ha sumado ya muchísimas voces; entre ellas, la de Florencia de la V, que en un crudo y triste relato contaba que su madre había fallecido por un aborto clandestino.

“No quería hablar, no quería decir nada, pero me siento en la obligación de decirlo, porque esto se tiene que terminar: yo perdí a mi madre por un aborto clandestino y toda mi vida la necesité y nadie pensó en mí”, había manifestado Florencia la semana pasada.

Pero según Amalia Granata, Flor de la V miente. La periodista asegura que recibió un llamado de sus familiares en donde desmentían la historia que contó.

“Sus parientes me llamaron y me aseguraron que había muerto de leucemia. No le creo el relato a Flor de la Ve sobre la muerte de su madre“, expresó Granata en Polino Auténtico.

Además, el testimonio choca con declaraciones de Florencia de la V hace unos años, cuando dijo: “Fue muy difícil criarme sin mi mamá. Ella murió víctima del cáncer cuando yo tenía sólo dos años, y me crié sin su compañía. Hasta que no fui mamá, mucha cuenta no me daba del importantísimo rol que cumplen las madres”.